Sony et Guerrilla Games nous proposent de retourner dans l’univers attirant d’Horizon Forbidden West avec un DLC baptisé Burning Shores. Quels sont les pré-requis pour y accéder ?

Comme Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West va permettre de prolonger le plaisir avec une extension ambitieuse, baptisée Burning Shores. Facturée 19,99 €, elle sort ce mercredi 19 avril et envoie l’héroïne Aloy vers une zone inédite — des ruines post-apocalyptiques situées à Los Angeles.

Attention, Burning Shores n’est pas une extension indépendante, ce qui signifie qu’il faut avoir acquis Horizon Forbidden West pour y jouer. Autre restriction : alors que le jeu de base est disponible sur PS4 et PS5, cette aventure additionnelle est exclusive à la dernière console de Sony. Vous avez joué à Horizon Forbidden West sur PS4 ? Il va falloir investir pour continuer à incarner Aloy.

La dernière mission de Horizon Forbidden West // Source : Capture PS5

Pour jouer à Burning Shores, il faut avoir terminé Horizon Forbidden West

Les événements narrés dans Burning Shores se situent juste après ceux de Horizon Forbidden West. Vous l’aurez compris : il est impératif d’avoir terminé l’aventure principale. Il y a la question de la continuité narrative mais, surtout, la première quête de Burning Shores ne se débloquera pas si vous n’avez pas vu la fin de Horizon Forbidden West (la dernière mission s’intitule « Singularité »). Si vous remplissez cette condition, vous recevrez un appel de Sylens. Il vous demandera alors de le rejoindre dans la maison de Tilda.

Notez que ce pré-requis s’applique aussi aux parties en New Game+. Pour accéder à Burning Shores, deux options s’offrent à vous : terminer une nouvelle fois la campagne ou charger une ancienne sauvegarde de votre partie principale (avec la dernière quête achevée).

Dernier point à prendre en compte : la première quête de Burning Shores s’intitule « Vers la côte embrasée » et demande d’être au niveau 38 (soit trois niveaux de plus que « Singularité »).

En résumé, pour jouer à Burning Shores, il faut :

Posséder une PS5 ;

Avoir acheté Horizon Forbidden West (et avoir la dernière mise à jour) ;

Avoir acheté Burning Shores ;

Avoir terminé Horizon Forbidden West.

La première mission de Burning Shores // Source : Capture PS5

Comment être sûr que l’extension est installée ?

L’interface de la PlayStation 5 n’est pas toujours très claire concernant l’installation des extensions d’un jeu. Normalement, après avoir fait l’acquisition de Burning Shores sur le PlayStation Store, le téléchargement devrait se lancer automatiquement et vous n’aurez rien à faire. Si ce n’est pas le cas, il existe un moyen rapide de l’installer. Depuis le menu d’accueil, mettez votre curseur sur l’icône de Horizon Forbidden West et appuyez sur la touche Options (symbolisée par les trois barres horizontales). Puis sélectionnez « Gérer le contenu du jeu » pour télécharger et installer le DLC. Burning Shores pèse près de 17 Go.

Gérer le contenu Installer l’extension

