Sony va offrir trois jeux aux abonnés PlayStation Plus en avril, et on leur conseille de lancer en priorité Tails of Iron.

Chaque mois, les abonnés PlayStation Plus — qu’importe la formule choisie — ont l’opportunité de récupérer des jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il s’agit d’un bonus compris dans le service.

En avril, on encourage les personnes concernées à se ruer sur Tails of Iron, un Dark Souls en 2D qui est vraiment savoureux.

Les jeux du PlayStation Plus en avril // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en avril 2023

Trois jeux seront offerts en avril avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 4 avril). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

On pourra les récupérer jusqu’au 1er mai.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy, la mascotte la plus choupi de Sony, a droit à sa grande aventure dans ce jeu lancé en même temps que la PlayStation 5 (on peut aussi y jouer sur PS4). Dommage qu’il ne soit qu’un jeu de plateforme basique qui n’invite jamais à l’extase. Mais si c’est gratuit, pourquoi pas.

Tails of Iron

Vous n’avez jamais entendu parler de Tails of Iron ? Foncez ! Sorti en 2021, il se rêve en Dark Souls en 2D, dans un univers loufoque. On y incarne un rat qui doit repousser une invasion de grenouilles. Visuellement, Tails of Iron est sublime.

Meet your Maker

Encore inédit, Meet your Maker se définit comme « un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique ». Visiblement, ce sont les joueurs et les joueurs qui conçoivent les niveaux.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.