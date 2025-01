Lecture Zen Résumer l'article

Le début de l’année 2025 s’annonce plus chargé que jamais en termes d’animés. Et pour faire les bons choix, voici ceux qu’il ne faut pas manquer ce mois-ci, en streaming sur Crunchyroll et Netflix.

Une bonne façon de commencer l’année 2025 ? Les animés. Il faut dire que cette année démarre plutôt bien en la matière, avec de nombreuses suites très attendues et des nouveautés qui le sont tout autant. Et si se retrouver dans tous les titres proposés peut s’avérer compliqué, suivez le guide pour ce mois de janvier.

Solo Leveling, saison 2 (4 janvier)

La grande majorité des animés produits au Japon sont adaptés de mangas japonais. Mais une minorité d’anime, de plus en plus forte, trouve ses sources dans les manwha, le pendant sud-coréen du manga Une tendance qui se confirme cet hiver avec la seconde saison de Solo Leveling. Ce manwha prend place dans un monde où l’humanité a développé des capacités pour se défendre contre les créatures qui les menacent.

C’est le cas de Sung Jin Woo, un chasseur aux pouvoirs plus puissant que jamais. Dans cette saison 2, il poursuit sa quête pour obtenir l’Élixir de vie. Mais si Sung Jin Woo dispose de toutes les cartes en main pour y parvenir, il a encore besoin de progresser en tant que chasseur.

Une intrigue qui promet de nombreux combats mais aussi une animation à couper le souffle, portée par le studio A-1 Pictures. C’est d’ailleurs sur ce point que Solo Leveling capitalise, avec des scènes d’actions qui avaient faites beaucoup de bruit au cours de la première saison, en 2024. Cela pourrait être une raison suffisante pour recommander la seconde saison de Solo Leveling, diffusée sur Crunchyroll depuis le 4 janvier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

ZENSHU (5 janvier)

Voilà une nouveauté qui pourrait bien captiver votre attention. C’est le cas de Zenshu, un animé original produit par le studio MAPPA, à qui nous devons L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man.

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

Avec Zenshu, nous suivons Natsuko Hirose, une jeune diplômée qui souhaite marquer le monde de l’animation. Pour cela, elle se lance dès la fin de ses études dans sa passion et vit pleinement le métier d’animatrice. Si Natsuko connait un succès rapide, elle finit rapidement par manquer d’inspiration pour de nouveaux projets. Une panne d’inspiration fréquente dans le domaine culturel mais qui permet justement d’explorer le monde de l’animation japonaise, comme l’a fait Oshi no Ko avec l’univers des Idol.

Zenshu est aussi une histoire de développement personnel dont les Japonais ont le secret, puisque les problèmes d’inspiration de Natsuko se résument en son incapacité à imaginer un anime romantique. Un concept que la jeune animatrice ne comprend pas, puisqu’elle n’a jamais été amoureuse. Zenshu est diffusé sur Crunchyroll depuis le 5 janvier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dr. Stone, saison 4 (9 janvier)

Depuis son premier épisode diffusé en 2019, Dr. Stone s’est rapidement imposé comme l’un des animés les plus captivants de ces dernières années. Au fil des ans et des saisons, Dr. Stone a toujours marqué son audience en racontant comment le scientifique Senku cherche à rebâtir la civilisation humaine de zéro, après des millénaires pendant lesquels l’humanité s’est fait pétrifier et a perdu toute domination sur la Terre. Cette intrigue est l’occasion de (re)découvrir la science à vitesse grand V, de la maitrise du feu en passant par le téléphone portable, des lunettes ou du cola.

La saison 4 continue dans cette lancée, avec un Senku qui se lance dans un voyage qui a pour but de construire une fusée capable d’aller dans l’espace. Et si cet objectif parait facilement atteignable, il ne faut pas oublier que Senku et ses amis vivent encore dans un monde plus proche de la pierre que du monde où l’IA est devenue incontournable.

La première étape de ce voyage passe par l’Amérique et son maïs, dont nos scientifiques ont besoin en grande quantité pour fabriquer l’alcool nécessaire pour produire l’élixir de dépétrification de l’humanité. Mais atteindre le continent américain depuis le Japon par bateau est loin d’être une aventure de tout repos. La suite de Dr. Stone est sur Crunchyroll à partir du 9 janvier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les Carnets de l’Apothicaire, saison 2 (10 janvier)

Après le superbe engouement de sa première saison, Les carnets de l’Apothicaire revient pour une seconde saison qui sera assurément à la hauteur des attentes. Au cœur de la Chine impériale, cet animé suit le quotidien de Mao Mao, jeune apothicaire vendue en tant que servante au quartier des femmes du palais impérial.

Après s’être intéressée rapidement à plusieurs mystères au sein de la cour, c’est cette fois la grossesse d’une des concubines de l’empereur et une série de sombres événements qui secouent le palais impérial. Dans ce contexte, Mao Mao et Jinshi se retrouvent entraînés dans une enquête capable de bouleverser l’équilibre du royaume.

Au-delà de ce synopsis toujours aussi captivant, Les carnets de l’Apothicaire est aussi un anime qui se dévore visuellement grâce au travail sublime réalisé par les studios TOHO et OLM. Un travail qui ne fait que renforcer l’attrait de l’anime, dont la saison 2 arrive sur Crunchyroll dès le 10 janvier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sakamoto Days (11 janvier)

Sakamoto Days est le seul animé de cette sélection diffusé sur Netflix. Mais cela montre aussi la capacité de la plateforme de streaming à sélectionner avec soin ses animes. C’est bien évidemment le cas pour Sakamoto Days, qui suit les péripéties de Taro Sakamoto, connu pour être l’assassin le plus dangereux de son temps. Autant adulé que craint par ses pairs, cet assassin finit pourtant par tout raccrocher après avoir rencontré Aoi.

Pour celle qui deviendra sa femme, il accepte même de devenir un simple gérant de supérette, bien décidé à couler des jours heureux avec sa petite famille. Mais son lien avec la pègre perdure encore à tel point sa tête finit mise à prise par le syndicat des assassins. Une prime qui bouleverse son quotidien tranquille et qui le contraint à retrouver ses réflexes d’assassins.

Si le synopsis de Sakamoto Days peut paraitre classique au premier abord, il donne un anime plein d’actions explosives et de moments comiques. Ce mélange des genres fait de Sakamoto Days un anime plutôt accessible. La galerie de personnages donne aussi une belle profondeur à l’intrigue. On peut également compter sur le travail de TMS Entertainment, qui saura adapter le plein potentiel de ce manga, diffusé à compter du 11 janvier sur Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !