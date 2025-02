Lecture Zen Résumer l'article

Si Sakamoto Days est votre coup de cœur Netflix de ce début d’année 2025, vous aurez forcément de quoi prolonger le plaisir avec les animes de cet article.

Depuis le 11 janvier, Sakamoto Days est l’une des productions les plus populaires sur Netflix. Cet anime suit les péripéties de Taro Sakamoto, un ancien tueur à gages qui a tout abandonne lorsqu’il est tombé amoureux et devenu un père de famille complètement gaga de sa fille. Mais son passé sanglant et mouvementé le rattrape lorsqu’une prime d’un milliard de yens (six millions d’euros) est mise sur sa tête et qu’une nouvelle génération de chasseurs de prime se lance à ses trousses.

C’est sans doute grâce à cette intrigue simple mais accrocheuse que Sakamoto Days est en train de devenir un véritable phénomène sur la plateforme SVOD. Mais l’adaptation animée du manga de Yûto Suzuki se démarque surtout par sa formidable association entre comédie et action. Un genre bien connu dans la pop culture japonaise et dans de nombreux animes, qui permettent de prolonger le plaisir après Sakamoto Days.

Gintama

Peu d’animes peuvent se targuer d’avoir été aussi populaire que One Piece, Naruto et Bleach dans les années 2000 au Japon. C’est pourtant le cas de Gintama, un anime culte étonnamment peu connu en Occident. Adapté du manga d’Hideaki Sorachi, Gintama suit le quotidien agité du samouraï Gintoki, de l’ado fan d’idol Shinpaichi et de Kagura, une jeune fille à la force démentielle. Ce trio absurde est le cœur de l’anime, où action et comédie n’ont jamais fait aussi bon ménage. Aucun autre anime, pas même Sakamoto Days, n’excelle plus que Gintama dans sa facilité à passer d’un épisode intense et sanglant à un épisode absolument absurde. Une dualité symbolisée par Gintoki, personnage à la fois hilarant et monstrueux au combat.

Pour parvenir à un tel résultat, Gintama puise ses sources au plus profond de l’humour japonais et se base sur une intrigue dans un Japon féodal mais avec toutes les technologies du monde actuel, importées par des extraterrestres. Un concept qui marche extrêmement bien et qui joue beaucoup dans l’humour absurde de chacun des personnages de Gintama. Et avec plus de 350 épisodes disponibles sur Crunchyroll, nul doute que Gintama saura encore mieux vous combler que Sakamoto Days.

Samurai Champloo

Samurai Champloo est autant un OVNI qu’une véritable référence en matière d’animation imaginée par Shin’ichiro Watanabe, connu pour son travail sur la série mythique Cowboy Bepop. Ici, l’anime narre les aventures de Fuu, Jin et Mugen, un groupe haut en couleurs à la recherche d’un mystérieux samouraï. Et si cet élément donne la part belle aux traditions japonaises, Samurai Champloo est aussi une ode à la culture moderne marquée par une ambiance hip hop iconique.

Comme avec Sakamoto Days, humour, action et combats parfois sanglants s’alternent sans la moindre incohérence. Plusieurs univers très différents qui renforcent le caractère universel de Samurai Champloo.

The Fable

Dans The Fable, l’assassin légendaire ‘Fable’ est contraint de vivre un quotidien normal pendant un an sans tuer personne. Cette seule intrigue suffit pour situer l’anime, avec des moments hilarants où Fable tente de s’adapter à une vie ordinaire et d’autres où il exploite pleinement ses compétences mortelles lors de scènes d’actions intenses et directes. Mais The Fable se démarque aussi par sa galerie de personnages, qui apportent tous leur propre dynamique à l’histoire de l’anime.

Si l’intrigue est très similaire à Sakamoto Days, The Fable se démarque aussi en jouant particulièrement sur la carte de l’humour sec. Les comédies japonaises misent plus souvent sur des expressions exagérées et des blagues très bruyantes, mais The Fable est beaucoup plus percutant dans son aspect comique. Une autre forme d’humour qui marche parfaitement.

Spy x Family

Dans un genre semblable à Sakamoto Days, Spy x Family est l’un des animes les plus populaires de ces dernières années, grâce à une intrigue qui a aussi su trouver son public. L’anime suit la famille Forger, composée de trois imposteurs qui se mentent les uns aux autres : Loid, espion qui joue le père de famille parfait ; Yor, mère maladroite mais pleine d’attention qui est en réalité une tueuse à gage léthale et Anya, la fille, fruit d’expériences qui lui ont donné le pouvoir de lire dans les pensées.

Cette famille formée pour une mission géopolitique est factice, mais elle fait malgré tout penser à l’adorable famille de Sakamoto. Ce n’est pas le seul point commun entre les deux animes, qui partagent aussi un esprit très chaleureux, une bonne dose d’action et un humour toujours bien placé. Des éléments qui font de Spy x Family un anime incontournable pour les fans de Sakamoto Days.

Buddy Daddies

Pour rester dans le monde du crime, nous suivons avec Buddy Daddies les tueurs à gages professionnels Kazuki et Rei, qui deviennent du jour au lendemain les pères adoptifs de Miri, la fille d’une cible qu’ils ont assassiné. Le point de départ d’une histoire aussi drôle que profonde où Kazuki et Rei se retrouvent vite dépassés par les événements avec une petite fille qu’ils n’avaient pas prévu d’adopter. Le contraste entre leur volonté de devenir de bons parents et la vie dangereuse qu’ils mènent contribuent à créer des situations à la fois hilarantes et profondes.

De la même manière que Spy x Family, Buddy Daddies a le bon équilibre entre scènes d’action palpitantes, moments familiaux et un humour toujours bien senti. Des atouts qui font de Buddy Daddies un anime à ne pas manquer pour celles et ceux qui apprécient Sakamoto Days.

