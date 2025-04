Lecture Zen Résumer l'article

Fire Force, One Piece, Lycoris Recoil ou encore My Hero Academia… La saison printemps 2025 s’annonce très florissante en termes d’anime. Pour dénicher les bonnes pépites parmi les centaines d’animes qui arrivent à partir du mois d’avril, voici une sélection d’animes made in Numerama.

Depuis le 20 mars, nous sommes officiellement au printemps. Le temps est de plus en plus chaleureux, les fleurs bourgeonnent… toutes les conditions sont réunies pour oublier les écrans et passer du temps dehors. Et pourtant, avec les animes qui nous attendent, l’envie de passer sa soirée devant la télé reste grande. Le lancement de cette nouvelle saison le confirme : le catalogue est chargé, grâce à la concurrence active entre Crunchyroll, ADN, Netflix et Disney + pour proposer les meilleurs animés.

Wind Breaker, saison 2 (3 avril)

Avec le succès de Tokyo Revengers, le genre furyo connait un franc succès depuis plusieurs années. Parmi les mangas et animes qui mettent à l’honneur de jeunes délinquants japonais, Wind Breaker est celui qui a le plus fait parler en 2024. Adapté du manga de Nii Satoru, Wind Breaker raconte l’histoire de Sakura Haruka, un lycéen plus intéressé par le conflit que par le lycée.

À son arrivée dans une nouvelle ville, il s’enflamme à l’idée de rejoindre le lycée Fûrin, connu pour son taux de violence et de délinquance hors du commun. Un environnement à priori parfait pour Sakura, jusqu’à ce qu’il apprenne la véritable nature de ceux qu’il admire. La première saison, diffusée en 2024 avait connu un franc succès, à tel point que la seconde saison arrive dès ce printemps.

Dans celle-ci, Sakura fait face au KEEL, un nouveau gang redouté pour sa brutalité. Déterminé à assumer son nouveau rang et à protéger ses amis, Sakura entraîne sa classe 1-1 dans une violente confrontation au cœur des quartiers où KEEL règne en maître. Bien évidemment, ce qui s’apparentait à une simple mission dégénère rapidement, et la classe de première année se retrouve dos au mur, dans un face-à-face dangereux et imprévisible à découvrir le 3 avril sur Crunchyroll.

Fire Force, saison 3 (4 avril)

Près de cinq ans après sa deuxième saison, Fire Force est enfin de retour et cela représente une éternité pour les fans de l’anime. Fire Force est en effet l’un des meilleurs animes de ces dernières années, tant dans son animation que dans son univers. Celui-ci se situe dans un monde où des combustions humaines soudaines transforment les individus en « torches humaines ». C’est dans cet environnement que Shinra, un jeune pompier doté de pouvoirs spéciaux, est déterminé à élucider le mystère entourant ces phénomènes. Dans sa quête, mystère et action confère à l’intrigue une réelle tension qui a fait le succès des deux premières saisons de Fire Force et suscité une attente particulière pour cette nouvelle saison.

Dans cette dernière, la 8e brigade de Shinra connaitra de nombreux affrontements, notamment contre les fameux « hommes en blanc ». Mais les héros de Fire Force s’allieront aussi au mystérieux mais très apprécié Joker. Un cocktail très inflammable, à suivre dès le 4 avril sur Crunchyroll.

Black Butler, saison 5 (5 avril)

Avec près de 10 ans de pause, l’anime Black Butler est de ceux dont on n’espérait pas vraiment le retour. Mais en 2024, l’anime a fait son retour et l’annonce rapide de la saison 5, prévue pour le 5 avril 2025, témoigne de l’engouement continu des fans et de la volonté des créateurs de répondre à cette attente. Cette nouvelle saison adaptera l’arc de la Sorcière d’Émeraude, très apprécié par les fans du manga original. Dans ce nouvel arc, la reine Victoria envoie Ciel et son majordome culte Sebastian enquêter à la suite d’évènements préoccupants en Allemagne. Là-bas, ils y découvrent un village qui semble figé dans le passé, gouverné par une mystérieuse fillette surnommée la Sorcière d’Émeraude…

Pour ne rien arranger, une rumeur circule à propos d’une malédiction frappant quiconque ose pénétrer cette forêt, dans laquelle flottent d’étranges miasmes. Un danger ignoré par le clan Phantomhive mais qui les plongent dans une crise sans précédent. C’est cette intrigue qui sera le fil conducteur de la saison 5 de Black Butler, diffusée à compter du 5 avril sur Crunchyroll.

One Piece : Egghead, partie 2 (6 avril)

Annoncer le retour de l’anime qui est sans aucun doute le plus populaire au monde peut sembler étrange. La pause de six mois de la Toei Animation a pourtant crée un vide dans le cœur des fans de One Piece, qui attendent le retour de l’anime comme si c’était une toute nouvelle saison. Et cette nouvelle saison adaptera la fin du premier arc de la saga finale de One Piece. Autrement dit, un arc déjà majeur, où Luffy et les Chapeaux vont se confronter à certains des plus puissants monstres de l’univers créé par Eichiro Oda.

La partie 2 de l’arc Egghead dévoilera aussi le passé de plusieurs personnages tel que Kuma et Jewelry Bonney et peut-être même plus d’informations sur le Siècle Oublié, qui alimente les plus grandes théories chez les fans. Et cette suite attendue arrive sur Netflix, Crunchyroll et ADN dès le 6 avril.

Aharen-san wa Hakarenai, saison 2 (7 avril)

Après une première saison qui a su trouver son public, Aharen-san wa Hakarenai revient dès le 7 avril dans une deuxième saison qui s’annonce particulièrement chaleureuse. La première saison a posé les bases de l’amitié entre Aharen, lycéenne discrète qui a bien du mal à évaluer les distances interpersonnelles, et Raidô, un camarade de classe bienveillant. La seconde saison développe leur dynamique, avec toujours autant de douceur et d’humour. Car l’amitié sincère entre eux laisse rapidement place, comme dans de nombreuses romcoms japonaises, à des sentiments amoureux.

Voici en quelques lignes le synopsis d’Aharen-san wa Hakarenai, anime au style léger mais très réconfortant. Si un diffuseur n’a pas encore été annoncé, il est fort probable que l’anime arrive sur Crunchyroll, diffuseur en France de la première saison sortie en 2023.

My Hero Academia : Vigilante (7 avril)

My Hero Academia est l’un des animes et mangas les plus populaires de la dernière décennie. Son spin-off My Hero Academia : Vigilante a tout pour plaire autant. Cet anime raconte les aventures de Koichi Haimawari, un jeune homme plein de bonté mais doté d’un Alter modeste. Malgré sa faiblesse dans un monde où les Alter permettent à de nombreuses personnes de devenir des héros, Koichi refuse de rester spectateur des injustices qui l’entourent. Sans accréditation ni formation, il utilise ses pouvoirs pour des actions anodines mais altruistes, comme ramasser les ordures ou aider les passants. Mais ces petits gestes bienveillants vont à l’encontre de la loi, et Koichi risque de lourdes sanctions.

La menace d’un trafic de drogue va l’inciter à se dépasser aux côtés de Knuckle Duster, un justicier brut et sans concession, et Pop☆Step, une idole espiègle en quête de reconnaissance. Un trio improbable qui doit concilier ses convictions avec des choix moraux complexes. Car, dans les bas-fonds de la société, la justice n’est jamais aussi simple qu’elle n’en a l’air. My Hero Academia Vigilante arrive à partir du 7 avril sur Crunchyroll.

Witch Watch (7 avril)

Le printemps est souvent la saison des romcom au Japon. Et cette année, Witch Watch pourrait être la cerise sur le gâteau grâce à sa recette qui mêle romance et fantasy. Cet anime suit Nico Wakatsuki, diplômée sorcière prête pour l’aventure. En tant que nouvelle sorcière, elle souhaite obtenir un familier pour l’accompagner en voyage, mais aimerait en trouver un qui ne soit pas un animal. Et qui de mieux placé comme compagnon de voyage que Morihito Otogi, un ogre qu’elle connait depuis son enfance et qui semble être plus qu’un ami.

Si l’idée n’enchante pas vraiment Morihito, il finit par accepter l’offre à contrecœur, après avoir appris que désobéir à une sorcière déclencherait une malédiction qui le transformerait en un étrange hybride mi-vache mi-tigre. C’est le point de départ de Witch Watch, où le duo va être opposé à de multiples créatures légendaires, mais devra aussi composer avec les divers problèmes provoqués par la magie de Nico. Et cet anime est littéralement immanquable, grâce à sa disponibilité sur Crunchyroll, ADN et Netflix à partir du 6 avril.

Moonrise (10 avril)

MOONRISE est le fruit de la collabortation entre le prestigieux studio WIT (L’Attaque des Titans, Spy x Family) et Hiromu Arakawa, à qui nous devons l’excellent Fullmetal Alchemist. Cet anime original dresse un futur où l’humanité a placé son destin entre les mains de Sapientia, une intelligence artificielle omnipotente. Censée prendre les décisions les plus justes pour le bien commun, ce programme finit par décréter que la Lune doit devenir une colonie pénitentiaire pour les criminels et les individus jugés « nuisibles » pour la Terre. Un moment de bascule qui provoque une révolte où ceux relégués dans l’enfer lunaire refusent d’être condamnés à une existence de misère.

Au cœur de cette lutte, Jack voit sa famille lui être enlevée par des rebelles. Avide de vengeance, il s’engage dans une mission périlleuse qui le conduit sur la Lune, aux côtés d’une escouade militaire terrienne. Mais cette expédition démontre rapidement à Jack que la frontière entre héros et oppresseurs n’est pas toujours celle que l’on croit.

Si MOONRISE peut compter sur une animation à couper le souffle de la part de WIT, sa dimension philosophique devrait aussi faire parler dès son premier épisode. Et c’est Netflix qui a décroché la diffusion de ce potentiel joyau, disponible à partir du 10 avril.

Lycoris Recoil : Friends are thieves of time (16 avril)

Contrairement à de nombreuses séries à succès souvent adaptées de mangas ou de webtoons, Lycoris Recoil est un anime original. C’est, en plus de sa qualité de production, ce qui lui a permis de se distinguer à sa sortie en 2022. Cet anime d’action suit Chisato et Takina, deux tueuses professionnelles au service d’un groupe anti-terroriste. Par son action impitoyable et répressive, ce groupe a fait plonger la criminalité au Japon. Mais dans le même temps, ses soldates doivent vivre une vie « normale », symbolisée par le café LycoReco ou Chisato et Takina opèrent en tant que serveuses. Une double vie qui rythme Lycoris Reocil et qui en avait fait un beau succès en 2022.

Trois ans plus tard, ce succès est récompensé par un projet de six courts-métrages originaux, qui met en scène les principaux personnages de la série à travers différentes histoires légères. Une excellente nouvelle pour les fans de la série, qui pourront retrouver Chisato et Takina dès le 16 avril, probablement sur Crunchyroll.

