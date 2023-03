Pour la fin de saison 1 de The Last of Us, on trouve une apparition surprise d’une actrice de The Last of Us Part II. Mais, elle est très dure à repérer… Attention, spoilers.

Mis à part Merle Dandridge qui reprend son rôle de Marlene, l’adaptation de The Last of Us dispose de son propre casting. Les acteurs et actrices du jeu vidéo ont fait quelques apparitions : Troy Baker (Joel dans les jeux) et Ashley Johnson (Ellie dans les jeux), en particulier, étaient brièvement présents dans des rôles différents.

L’épisode 9 cependant, qui fait office de season finale en attendant la saison 2 (déjà confirmée, avec Bella Ramsey toujours au casting), contient une apparition très difficile à relever. Il faut être très physionomiste… ou regarder le générique de fin.

Attention : SPOILERS.

Laura Bailey est dans l’épisode 9 de The Last of Us

À la fin de l’épisode 9, ce n’est autre que Laura Bailey qui apparaît lors d’une scène clé : celle de la salle de chirurgie. Elle incarne l’une des deux infirmières. Le caméo est donc d’autant plus difficile à identifier qu’elle porte littéralement un masque. Mais, elle est bien créditée au générique de fin.

Laura Bailey (réputée pour ses rôles dans le monde du jeu vidéo) est une actrice importante de The Last of Us Part II, la suite du premier jeu. Elle y incarne Abby — un personnage totalement déterminant. Plus précisément, elle est sa voix et l’actrice en motion capture (son apparence est en revanche celle de Jocelyn Mettler).

Laura Bailey dans l’épisode 9 de The Last of Us, en infirmière. // Source : HBO

Le fait que Laura Bailey apparaisse durant cette scène n’est pas anodin, et c’est même assez émouvant. Pour préserver les spectateurs et spectatrices n’ayant pas joué à ce jeu, nous n’en dirons rien, si ce n’est qu’il s’agit là d’un moment littéralement fondateur pour le personnage d’Abby — et de là que partira toute l’histoire. Le clin d’œil fait donc tout à fait sens.

Cela reste cependant un simple caméo, là où la séquence avec Ashley Johnson, qui interprète la mère d’Ellie dans la série, ajoute un élément essentiel à l’origin story de The Last of Us.

