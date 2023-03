Alors que la saison 1 de la série The Last of Us vient de s’achever, le casting de la saison 2 interroge déjà. Si certains personnages n’ont pas encore été castés (comme Abby), on sait que Bella Ramsey ne partira pas.

C’est aussi grâce à son casting que l’adaptation de The Last of Us a brillé. Le duo entre Pedro Pascal et Bella Ramsey fonctionne à la perfection en incarnant Joel et Ellie, alors que les jeux vidéo mettaient déjà la barre très haut.

Concernant Bella Ramsey, l’actrice a pleinement adopté l’attitude d’Ellie — sa façon de parler, de se comporter — tout en y ajoutant une touche unique. Alors que la saison 1 vient de s’achever, on peut déjà se tourner vers l’avenir : la saison 2 est confirmée par HBO. Les équipes d’écriture et de production sont au travail. Ces prochains épisodes, sans doute pour fin 2024, adapteront The Last of Us Part II.

Ce jeu fait un grand saut dans le temps d’environ cinq ans. Or, Ellie est une enfant de 13 ans dans le premier jeu, ce qui lui en fait 18-19 ans dans cette suite. On sait que l’adaptation suivra la même trame : il y aura donc également un saut dans le futur pour la saison 2. Faut-il s’inquiéter d’un recast ? La réponse est non.

Bella Ramsey est Ellie dans l’adaptation de The Last of Us. // Source : HBO

Bella Ramsey sera dans la saison 2, confirme Craig Mazin

Un recast n’a jamais été envisagé et, d’ailleurs, la question ne se pose pas réellement. L’actrice, Bella Ramsey, est à ce jour âgée de 19 ans, bientôt 20. De fait, si Ellie a 18-19 ans quand elle interprète le personnage — ce qui sera donc le cas en adaptant The Last of Us Part II –, cela ne pose aucune incompatibilité, au contraire. Sa façon de jouer évoluera pour représenter une jeune femme, plutôt qu’une enfant.

« Nous le faisons avec Bella » Craig Mazin

Sa présence vient d’ailleurs d’être confirmée par Craig Mazin, coshowrunner, s’exprimant sur la saison 2 — et cité par Deadline le 12 mars. « Ce sera différent, tout comme cette saison a été différente. Elle sera parfois radicalement différente, et parfois assez différente. Ce ne sera pas exactement comme le jeu. Ce sera le spectacle que Neil et moi voulons faire. Mais nous le faisons avec Bella. »

Neil Druckmann a abondé dans le sens de Craig Mazin. « Lorsque nous avons créé le jeu, je me suis senti incroyablement chanceux. Nous avons trouvé la perle rare avec Ashley Johnson et je ne peux pas imaginer que cette version d’Ellie soit quelqu’un d’autre. Et puis, d’une manière ou d’une autre, nous avons de nouveau trouvé la perle rare avec Bella. » Ce à quoi il ajoute qu’un recast ne pourrait être envisagé que si Bella Ramsey ne souhaitait pas revenir — or, elle a expliqué à longueur d’interviews avoir vécu la meilleure année de sa vie, et elle souhaite clairement poursuivre dans ce rôle.

« Nous avons de nouveau trouvé la perle rare avec Bella » Neil Druckmann

Bella Ramsey a d’ailleurs d’ores et déjà été conviée dans la writer’s room, où le script de la saison 2 est en cours de conception. « C’était vraiment cool de les entendre parler de leurs idées. J’ai regardé une bonne partie du gameplay du deuxième jeu, juste par curiosité. Je pense que [la série] suivra très probablement l’intrigue des jeux à nouveau », disait-elle à GQ.

