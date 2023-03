C’est la fin de la saison 1 pour The Last of Us. Une scène totalement absente du jeu résout un mystère qui n’avait jamais été adressé dans le jeu. Et, en plus, ce n’est pas avec n’importe quelle actrice. On vous explique, mais attention : spoilers.

Peu importe que l’on connaisse déjà la fin de l’histoire ou non, ce season finale de The Last of Us était intense en émotion. La conclusion ne s’écarte pas vraiment de celle du jeu. Une apparition, entièrement nouvelle, s’avère toutefois déterminante : un flashback présente Anna, la mère d’Ellie. L’actrice, dans ce rôle, n’est autre qu’Ashley Johnson, l’interprète originelle d’Ellie dans les jeux — pour le motion capture et la voix off.

Jamais on ne voit Anna dans les jeux vidéo. Mais, cette apparition d’Ashley Johnson dans ce rôle clé n’est pas qu’un clin d’œil poétique : le déroulement des événements livre une réponse sur l’origin story d’Ellie.

ATTENTION SPOILERS sur l’épisode 9 !

Spoilers sur The Last of Us !

Pourquoi Ellie est-elle immunisée ? La série The Last of Us répond

La séquence est une course poursuite : Anna, la mère d’Ellie, alors enceinte de cette dernière, est pourchassée par un infecté. Elle se réfugie dans une maison abandonnée, où elle s’enferme, seule, dans une pièce. C’est dans ce contexte plutôt lugubre et angoissant qu’elle accouche.

Mais, alors qu’Ellie est à peine née, l’infecté brise la porte et attaque Anna, qui réussit à l’abattre. Saine et sauve ? Pas vraiment : on découvre que celle-ci a été mordue. Elle est dorénavant infectée. C’est pour cette raison qu’elle demande à Marlene de la tuer. Quoi qu’il en soit : lorsque Anna était tout juste infectée, Ellie était encore reliée par le cordon ombilical.

Ashley Johnson dans l’épisode 9 de The Last of Us. Anna ? // Source : HBO

Il semblerait que ce soit ce contact préliminaire ténu avec l’agent pathogène qui ait provoqué l’immunité. D’ailleurs, là encore dans une scène qui est absente dans le jeu, le personnage de Marlene explique que le corps d’Ellie aurait développé une sorte d’agent chimique « trompant » le Cordyceps — faisant croire que le corps est déjà infecté et empêchant donc le champignon de se développer.

Dans l’épisode 7, lorsqu’Ellie et Riley sont toutes deux mordues par l’infecté du centre commercial, l’héroïne semble croire que c’est la première fois qu’elle est confrontée au Cordyceps (elle n’est donc pas au courant de ce qu’il s’est passé avec sa mère). Mais, techniquement, ce n’est pas sa première exposition au champignon.

Reste maintenant à savoir si cette question de l’immunité sera approfondie ou non dans la saison 2 de la série, déjà confirmée et dans laquelle Bella Ramsey sera de retour.

