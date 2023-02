Blizzard a donné des détails sur l’avant-dernière étape précédant le lancement du très attendu Diablo IV : la bêta ouverte est prévue pour le mois de mars.

Si Diablo IV ne sortira pas avant le 6 juin, Blizzard Entertainment va permettre à tout le monde de l’essayer grâce à une phase de bêta ouverte — dont les détails ont été communiqués dans un article paru le 18 février sur le site officiel. Bonne nouvelle : cette avant-dernière étape, avant le lancement, est prévue pour le mois de mars.

« Votre volonté de vous opposer aux légions de Lilith dans Diablo IV va pouvoir se concrétiser au cours des week-ends de la bêta ouverte et de l’accès anticipé. », prévient Blizzard Entertainment. La bêta ouverte se déclinera sur deux week-ends consécutifs, avec un premier accès à celles et ceux qui ont acheté Diablo IV sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X.

L’ambiance ténébreuse de Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

Tous les détails sur la bêta ouverte de Diablo IV

Les dates

Il y aura deux week-ends de bêta ouverte pour Diablo IV :

J’ai acheté le jeu : accès du 17 au 19 mars ;

Je n’ai pas acheté le jeu : accès du 24 au 26 mars.

« La disponibilité effective sur les différentes plateformes ainsi que la ou les dates de lancement de la bêta sont susceptibles d’être modifiées. La durée minimale de la bêta ouverte est fixée à 2 jours », précise quand même Blizzard.

Les plateformes concernées

La bêta ouverte sera disponible sur toutes les plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X. La participation passe par un code à rentrer sur diablo.com/beta avec vos identifiants Battle.net pour l’activer.

Le contenu

Bien évidemment, vous n’aurez pas droit au jeu complet à l’occasion de ces deux week-ends de jeu. La bêta ouverte permettra quand même de découvrir l’intégralité du premier acte (au sein de la zone « les pics brisés »), aussi bien en termes de quêtes principales que de tâches secondaires et de donjons à explorer. Blizzard Entertainment promet énormément de « précieux butins », mais appliquera quand même une limite : on ne pourra pas dépasser le niveau 25. On rappelle que Diablo IV aura cinq classes : Barbare, Druide, Nécromancien, Voleur et Sorcière.

Les données de la bêta seront-elles transférables ?

La progression sera transférable d’un week-end à l’autre. En revanche, il faudra tout recommencer depuis le début quand le jeu sortira, a confirmé Joe Shely dans une interview accordée à IGN.

À quoi sert une bêta ?

Outre l’opportunité pour les fans d’essayer Diablo IV en avant-première, cette bêta est surtout l’occasion pour les développeurs de récolter un maximum de retours et de procéder à des changements en conséquence.

