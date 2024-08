Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft lance Star Wars Outlaws en cette fin du mois d’août. Le jeu sera officiellement disponible le 30, mais il y a un accès anticipé pour les versions les plus chères. Quels sont les horaires de lancement ?

La fin du mois d’août se termine plutôt bien pour Ubisoft, qui lance Star Wars Outlaws. Développée par Massive Entertainment, cette adaptation nous met dans la peau d’une contrebandière qui pourra visiter cinq planètes différentes. Le jeu sera officiellement disponible à compter du 30 août sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Mais, comme rien n’est jamais simple, il y a aussi un accès anticipé, proposé à celles et ceux qui achèteront l’une des versions les plus chères de Star Wars Outlaws. Les concernés peuvent y jouer dès aujourd’hui, depuis minuit. Les autres devront patienter quelques jours supplémentaires. À quelle heure sera-t-il disponible le 30 août ?

Les heures de lancement de Star Wars Outlaws // Source : Ubisoft

Star Wars Outlaws sera disponible le 30 août à…

Sur PlayStation 5

Ubisoft n’a pas opté pour un lancement global concernant Star Wars Outlaws, signifiant que les différents pays ne seront pas tous servis à la même heure. En France, c’est simple : les joueuses et les joueurs PS5 pourront découvrir le jeu dès minuit, le 30 août. Ils pourront télécharger le jeu dès le 28 pour ne pas perdre de temps.

Sur Xbox

Comme sur PS5, la version Xbox sera disponible le 30 août à minuit. Mais il y a un petit twist, sinon une astuce pour y jouer plus tôt. Dans les paramètres de la console, il est possible de changer la région pour faire croire qu’on vit dans un autre pays et, ainsi, profiter du décalage horaire. Il suffit alors de régler sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X sur la Nouvelle-Zélande pour jouer à Star Wars Outlaws dès le 29 août, à 14h.

Pour changer les paramètres de sa Xbox, il faut se rendre dans Paramètres > Système > Langue et région.

Sur les consoles Xbox, on peut télécharger le jeu depuis le 19 août.

Source : Star Wars Outlaws

Sur PC

Sur PC, c’est le même horaire : le 30 août, à minuit, avec pré-téléchargement depuis le 26 août.

Version Gold ou Ultimate

Si vous êtes un fan absolu de l’univers Star Wars, alors vous pouvez déjà jouer au titre d’Ubisoft grâce à la version Gold ou Ultimate. Plus onéreuses (jusqu’à 139,99 €), elles garantissent un accès anticipé, ajoutent le Season Pass (pour les extensions à venir), entre autres bonus.

Pour aller plus loin Où précommander Star Wars Outlaws au meilleur prix ?

On récapitule :

Plateforme Disponibilité PS5 30/08, à 00h PC 30/08, à 00h Xbox 30/08, à 00h* *le 29/08 à 14h en réglant sa console sur la Nouvelle-Zélande

Star Wars Outlaws Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+