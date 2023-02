[Deal du Jour] Nintendo a fêté le mois de février sur sa boutique en ligne avec de nombreuses promotions. Le Festival de février se termine bientôt sur l’eShop de Nintendo et Numerama voudrait vous faire profiter de 6 jeux Switch à moins de 15 €. Une bonne idée pour patienter en attendant l’arrivée du prochain Zelda.

C’est quoi, ce Festivale de février sur l’eShop de la Switch ?

Jusqu’au dimanche 26 février, dans le cadre du Festival de février, plus de 1 000 jeux sont en promotion sur l’eShop de la Switch. Les cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur La Fnac, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Les 6 jeux Switch à moins de 15 € pour attendre Zelda

1. Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts est un jeu musical développé par le studio Simogo. Au cours de la petite heure de jeu nécessaire pour finir cet album pop interactif, vous devrez plonger dans un monde onirique pour vous battre contre une bande rivale, les Wild Hearts. Sous les traits de votre alter ego, une bikeuse appelée The Fool, vous prendrez part à des battles de danse sous fond de pop acidulée, entre deux courses de motos frénétiques. L’album éponyme de Daniel Olsén et Jonathan Eng sert de métronome à cette expérience visuelle et auditive unique, qui procure un plaisir fou.

Chaque course à moto de Sayonara Wild Hearts est aussi un jeu de rythme // Source : Nintendo

2. Toem

Toem est un titre idéal pour jouer avec ses enfants. Édité par Something We Made, ce jeu de photographie possède en effet un concept simple et très amusant. Vous embarquez dans une expédition où vous devrez utiliser vos talents de photographe pour résoudre de petites énigmes en prenant des photos. Votre sens de l’observation sera mis à rude épreuve afin de prendre les bons clichés et ainsi, aider la galerie de personnages haut en couleur qui compose l’univers. Les graphismes en noir et blanc adorables et la musique relaxante font de Toem un jeu reposant tout en poésie, qui se boucle en moins de 5 heures.

Aidez les gens grâce à votre appareil photo dans Toem // Source : Nintendo

3. Unpacking

Au rang des jeux relaxants, Unpacking, développé par Witch Beam, est un modèle du genre. Cette simulation de déballage de cartons vous met dans la peau d’une personne fraîchement arrivée dans son nouveau chez-elle. À vous de sortir vos affaires et de les placer, avec soin et attention, dans votre intérieur. Entre le puzzle de placement de blocs et le cours de Feng Shui interactif, Unpacking vous donne l’opportunité de vivre les meilleurs moments d’un emménagement, sans les contraintes qui vont avec. Les graphismes en pixel art sont superbes et le gameplay est très addictif. Au fur et à mesure des 4 heures que dure le jeu, une histoire apparaît en pointillés, pour faire du titre bien plus qu’une simulation de Marie Kondo.

Une interface minimaliste pour des tas de possibilités de rangement // Source : Nintendo

4. Behind The Frame

Toujours dans le genre reposant, Behind The Frame s’impose comme un titre zen par essence. Le premier jeu du studio taïwanais Silver Lining Studio tient plus d’un Visual Novel (ou roman vidéoludique) que d’un jeu traditionnel. Dans cette fiction interactive, vous incarnez une apprentie artiste sur le point de terminer un tableau. Ce titre très court et résolument cosy se déroule dans l’atelier de l’artiste ou des énigmes et des puzzles très simples s’intègrent dans une histoire douce et touchante. Visuellement, le jeu est splendide et fait honneur à son sujet. Un excellent titre qui vous occupera une petite heure et demie.

Le jeu vous proposera régulièrement de mettre la main à la peinture // Source : Nintendo

5. Gris

Gris est un jeu de plateforme développé par Nomada Studio et édité par Devolver Digital. Vous y incarnez une jeune fille sans voix qui évolue dans un monde étrange. Afin de retrouver votre voix, vous devrez explorer de nombreux lieux, et combattre vos propres démons intérieurs. Son esthétique contemplative, véritable tableau vivant, sublimée par les musiques du groupe Berlinist, font de Gris une œuvre délicate et touchante à la puissance évocatrice incroyable. Une expérience qui se termine en un peu moins de 5 heures.

L’art dans toutes ses formes est présent dans Gris // Source : Nintendo

6. Katana Zero

Enfin, toujours édité par Devolver Digital et développé par Askiisoft, Katana Zero est certes moins poétique que Gris, mais reste indéniablement un jeu qui fait du bien. Ce mélange d’action et de plateformes en deux dimensions vous met dans la peau d’un ancien samouraï devenu assassin, bien décidé à trancher ses ennemis. Le titre rappelle forcément Hotline Miami dans son enrobage visuel et sonore, mais surtout dans sa mécanique de die and retry. Vous devrez en effet tuer les ennemis de chaque niveau sans vous faire toucher, grâce à vos capacités à dévier les balles, esquiver les attaques, et ralentir le temps. Un soft nerveux et jouissif qui se parcourt en 5 heures de jeu environ.

Dash, coupe, roule, esquive, dash, coupe // Source : Nintendo

