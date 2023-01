Une soixantaine de séries de qualité provenant de la chaîne privée HBO a disparu d’OCS. La plateforme française garde toutefois quelques arguments dans son catalogue. Voici quelques productions qui restent encore sur OCS.

OCS connait une grosse perte depuis le 1er janvier 2023 : une soixantaine de séries de la chaîne HBO vient de quitter, partiellement ou intégralement, son catalogue. La faute à l’expiration d’un contrat de diffusion exclusif que la plateforme française avait noué depuis des années avec le groupe américain.

HBO, à travers le groupe Warner, a toutefois d’autres projets d’expansion — on parle d’une plateforme de SVOD qui hébergerait ses programmes, sans savoir encore si elle s’appellera HBO Max ou aura une autre dénomination.

Il serait hypocrite d’affirmer que le catalogue d’OCS est toujours aussi intéressant au 1er janvier 2023 qu’auparavant : la plateforme française de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) était une référence en matière de séries qualitatives. True Detective, Westworld, Watchmen, les Soprano, The Wire, Game of Thrones… De nombreuses séries ont désormais disparu. Mais, à l’heure où les différents services de SVOD se multiplient, il est fort probable que les Françaises et Français doivent accepter que leurs séries et films préférés se retrouvent à différents endroits, sur différentes plateformes.

Pour 10,99 euros par mois, OCS devient assez chère par rapport aux 8,99 euros de Disney+ ou de Netflix. Mais, son catalogue contient encore de belles productions qui valent le coup d’œil. Voici un échantillon.

House of the Dragon

On ne présente plus House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui a secoué le monde des séries à l’automne 2022. Les 10 épisodes du show de HBO sont encore disponibles — et très mis en avant par OCS, vu qu’elle a malheureusement perdu les droits de sa grande sœur.

The White Lotus

Vous devriez vraiment rattraper la satire The White Lotus sur OCS, vous disait-on en novembre dernier. Eh bien, nous sommes toujours raccords : la vie des riches n’a jamais été aussi drôle que dans cette tragi-comédie bien ficelée.

Betty

La série Betty est tout simplement une des meilleures réussites de HBO de ces dernières années : sa narration modeste est mise au service de la représentation féministe d’une génération de femmes skateuses dans un New-York nonchalant, et c’est un délice à regarder.

Mr. Robot

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Mr. Robot, la série qui a le mieux représenté le monde mystérieux des hackers depuis cette dernière décennie. Par chance, celle-ci ne provenait pas de HBO, mais de USA Network : elle est donc encore disponible sur OCS.

Missions

La série originale française d’OCS est l’une de ses productions les plus originales et ambitieuses. Numerama l’avait beaucoup appréciée à sa sortie.

Irresponsable

Irresponsable n’est pas toute jeune, mais c’est la série française de Frédéric Rosset qui a vraiment marqué l’entrée d’OCS dans la création originale qualitative.

Irma Vep

Alicia Vikander est incroyable dans Irma Vep, l’excellente mini-série sortie en 2022 sur HBO et coproduite par OCS.

The Handmaid’s Tale

Si elle a connu des hauts et des bas, The Handmaid’s Tale reste une production qui a marqué le paysage des séries. Ses cinq saisons sont en ligne sur OCS.

30 Rock

La série comique de Tina Fey a beau être sortie il y a 15 ans, elle reste une référence dans le monde des comédies, grâce à son ton irrévérencieux, ses blagues méta et son côté « caméra à l’épaule » qui lui donne un charme particulier.

The Nevers

Véritable manifeste féministe contre toute forme de discrimination, The Nevers met en avant des héroïnes indépendantes et puissantes. Bien qu’un peu longue sur les bords, sa première saison est idéale pour un binge-watching de vacances.

Et le reste ?

OCS dispose de nombreuses autres séries originales : Toutouyoutou, 3615 Monique, Jeune et Golri, Hashtag Boomer, Platonique, Frérots…

D’autres productions américaines sont disponibles, comme Run ou The Winning Time, mais Numerama les ayant moins appréciées (on vous dit pourquoi ici pour Run, et là pour The Winning Time), on préfère ne pas les mettre dans notre liste soigneusement confectionnée.