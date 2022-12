[Deal du Jour] La Fnac propose en ce moment le jeu Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope en version physique sur Switch, à moins de 40 €. Ce jeu de tactique accessible à tous, dans l’univers de Mario et des Lapins Crétins, est aussi malin que fun.

C’est quoi, cette promotion sur ce jeu Mario + The Lapins Crétins ?

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est un jeu exclusif à la Switch et est trouvable sur l’eShop de Nintendo à 59,99 €. La Fnac le propose actuellement au prix de 39,99 €.

C’est quoi, ce jeu Mario + The Lapins Crétins ?

Sparks of Hope fait suite au premier jeu Mario + The Lapins Crétins sorti en 2017 sur la console de Nintendo. Véritable surprise à sa sortie, le jeu d’Ubisoft mettait en scène l’association improbable entre la mascotte de Nintendo et les insupportables Lapins Crétins. Tout ce beau monde s’affrontait dans un jeu tactique intelligent à l’humour bien dosé. Dans cette suite sortie en octobre dernier, Mario et ses amis reprennent du service pour un jeu encore meilleur que le précédent.

Mario, habitué à voyager depuis Mario Odyssey, doit parcourir plusieurs mondes à bord d’un vaisseau spatial afin de libérer des planètes du joug de Cursa, une entité maléfique. L’histoire n’est qu’un prétexte pour présenter des mondes variés, propices à des phases d’exploration amusantes et à rajouter des heures à la durée de vie du jeu. Comme tout jeu Ubisoft qui se respecte, le remplissage est de mise. Mais si vous n’êtes pas allergique aux Lapins Crétins, parcourir le jeu de long en large donne lieu à des scènes et des situations loufoques souvent drôles. À défaut de faire rire les adultes, Mario et les Lapins crétins trouveront leur publique chez les plus jeunes.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope // Source : Ubisoft/Nintendo

Ce jeu Mario + The Lapins Crétins est-il une bonne affaire à ce prix ?

Que vous ayez joué au premier, ou souhaitez découvrir la licence directement par ce deuxième épisode intitulé Sparks of Hope, moins de 40 € est un excellent prix. Sachez néanmoins où vous mettez les pieds. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est un jeu tactique qui se joue au tour par tour. Vous contrôlez Mario et son équipe (constituée de figures connues de la licence Mario ou les Lapins Crétins), dans des niveaux plus ou moins cloisonnés. À l’intérieur de ceux-ci, vous devrez placer vos personnages intelligemment afin de maximiser les attaques et dégâts que vous pouvez faire aux ennemis, tout en pensant à votre défense. Tour après tour, vous utilisez les éléments du décor ainsi que les armes et bonus à votre disposition afin d’établir une stratégie gagnante.

Comme tout jeu tactique, l’intérêt principal est de réfléchir avant d’agir et d’avoir toujours un ou plusieurs coups d’avance sur l’adversaire. Pour les joueuses et les joueurs habitués aux jeux de stratégie ou aux jeux vidéo tout court, le titre de Nintendo ne propose pas un grand défi. Les combats sont simples, à condition de faire attention à chaque action effectuée et de réfléchir un minimum. Pour un public moins habitué ou pour de plus jeunes joueuses et joueurs, ce Mario + The Lapins Crétins est une excellente façon de découvrir ce que le jeu vidéo a à offrir de différent. Enfin, le titre est fluide et très joli. Que ce soit sur Switch normal, OLED, ou Lite, il tourne bien et est un régal pour les yeux.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.