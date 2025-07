Lecture Zen Résumer l'article

Les jeux Patapon 1 et Patapon 2 sont sortis respectivement en 2008 et 2009 en Europe sur PlayStation Portable. Ils ont ensuite eu droit à une première réédition sur PlayStation 4 en 2017 pour le premier jeu et en 2020 pour le second. En 2025, la licence s’offre un deuxième remaster, sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC. Était-ce vraiment nécessaire ?

J’ai un lien spécial avec Patapon. Je me souviens quand en 2008, un ami de mon grand frère nous avait prêté sa PSP quelque jours, avec dessus une démo du premier jeu Patapon. Nous avons joué en boucle à cette démo, jusqu’au jour où nous avons dû rendre sa console portable à cet ami. Vous imaginez bien ma joie quand j’ai su que les deux jeux allaient ressortir entre autre sur Nintendo Switch, me permettant de replonger dans cet univers (et d’en faire profiter mon frère). Promis, je vais tâcher de ne pas me faire manipuler par la nostalgie dans ce test.

Pata… quoi ?

Dans la série Patapon, vous incarnez la divinité des Patapons, le Tout-Puissant. Votre mission ? Accompagner les soldats Patapon dans leurs quêtes… en musique. En effet, Patapon 1 et 2 sont des jeux de rythme : vous devez effectuer la bonne suite de touches en rythme afin de faire sonner votre tambour pour donner des ordres à vos troupes.

Le tuto pour apprendre à former un « Ordre » // Source : Capture d’écran numerama

L’objectif est de rejoindre Earthend, le bout du monde, mais vous n’y arriverez pas si facilement : vous devrez aller chasser pour nourrir vos troupes et récupérer des ressources, affronter différents ennemis tout au long du chemin et réfléchir à la composition de votre armée. Chaque type de soldat possède des avantages et des inconvénients, qu’il faut prendre en compte pour espérer finir les missions.

Les différence entre le premier jeu et le second sont minimes : le second opus vous permet de faire évoluer vos troupes grâce à un arbre de compétences et vous propose une nouvelle panoplie d’équipements pour aller affronter de nouveaux ennemis, toujours dans la quête de la terre promise Earthend.

Mais alors, ça vaut quoi ?

Pour commencer, les jeux Patapon sont amusants : les interactions avec les soldats sont rigolotes, le mécanisme du tambour pour donner des ordres aux troupes fonctionne vraiment bien, on a envie d’aider notre tribu à atteindre ses objectifs. Les jeux sont faciles à prendre en main, on rentre suffisamment dedans pour ne pas galérer longtemps si on a pas le rythme dans la peau, et la réédition permet de choisir entre trois niveaux de difficulté.

Pon Pon Pata Pon, la rythmique pour attaquer ! // Source : Capture d’écran numerama

Cependant, quand on a plus de 8 ans, le jeu peut vite devenir un peu ennuyeux. Même si on ne se lassera jamais de la bande-son du jeu ou des visuels originaux, les deux jeux sont très répétitifs. Le mécanisme de grinding, inhérent au jeu, vous forcera à refaire certains niveaux en boucle pour donner de l’expérience à vos Patapons : dans le premier opus en tout cas, pour pouvoir faire évoluer votre armée, il vous faudra passer beaucoup de temps à chasser pour récupérer des ressources ou à faire de la trompette avec un arbre en espérant qu’il fasse tomber ce qu’il vous faut.

Oui, cet arbre vous donne des ressources si vous l’accompagnez en rythme. // Source : Capture d’écran numerama

On pourrait aussi reprocher à ce remaster d’être un peu paresseux : les graphismes sont très jolis, comme dit précédemment c’est très sympa de nous offrir la possibilité de choisir le niveau de difficulté — il était en effet nécessaire d’ajuster le timing qui était parfois un peu défectueux et de laisser les commandes affichées à l’écran si on a besoin d’une piqûre de rappel. Mais on ne trouvera aucune grande nouveauté, pas de mini-jeux ou autre surprise qui pourrait donner envie de racheter le jeu même si on possède déjà la deuxième réédition.

Cependant, le jeu nous donne exactement ce que la description sur leur site propose : « Retrouvez le plaisir de la version d’origine grâce à des mises à jour rendant le jeu encore plus accessible et amusant ! » Malgré ça, on aurait aimé voir des améliorations ou des changements au sein du jeu en lui-même, à commencer par l’intégration d’une sauvegarde automatique, ce qui semble essentiel en 2025.

Au moins on peut faire plusieurs sauvegardes… // Source : Capture d’écran numerama

Patapon 1+2 Replay est un pack de jeux qui vous occupera, et même vous amusera, pendant quelques heures dans votre journée. Enfin, encore faut-il disposer de son, car l’expérience perd beaucoup de son intérêt sans la bande-son. C’est toujours un bon jeu que nous vous recommandons, mais ne vous attendez pas à de grandes nouveautés par rapport aux versions originales.

Le verdict 6/10 PATAPON 1+2 REPLAY Voir la fiche 39,99 € sur Fnac 39,99 € sur Micromania On a aimé Toujours aussi amusant

La nostalgie ❤️

Les graphismes

Ni trop dur, ni trop facile On a moins aimé On s’ennuie rapidement

Pas de sauvegarde automatique ?!

Pas beaucoup d’évolution par rapport aux versions originales Patapon 1+2 Replay est un jeu qui vous occupera, et même vous amusera, pendant quelques heures dans votre journée. Enfin, encore faut-il disposer de son, car l’expérience perd beaucoup de son intérêt sans la bande-son. C’est un bon jeu que nous vous recommandons, mais ne vous attendez pas à de grandes nouveautés par rapport aux versions originales.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama