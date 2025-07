Lecture Zen Résumer l'article

Les fans de la saga Professeur Layton attendaient le Nintendo Direct du 31 juillet 2025 avec impatience. Ou peut-être n’espèrent-ils plus rien, car le futur opus brille toujours par son absence.

Mais que se passe-t-il avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, futur jeu de la saga « aux 18 millions d’unités vendues à travers le monde » (dixit le site de Nintendo) ? Cela fait un long moment qu’il a été officialisé (début 2023) et, depuis, c’est silence radio. Les fans espéraient sans doute le revoir à l’occasion du Nintendo Direct diffusé le 31 juillet. Il n’y a pas eu l’ombre d’une image ou même une évocation, alors que les partenaires de Nintendo étaient les stars du jour.

Pourtant, à en croire la fiche accessible sur le site officiel de Nintendo, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est toujours attendu pour 2025, sur Switch et Switch 2 (le jeu a été brièvement montré lors de l’annonce de la Switch 2 en avril, mais sans nouveaux détails). La description paraît quand même bien maigre pour un titre prévu dans les cinq mois à venir. Jugez plutôt : « Résolvez des énigmes épiques pour progresser dans l’histoire de cette aventure de puzzle/fantaisie. Le dernier opus de la série Professeur Layton. Layton et Luke se mesurent à des casse-têtes inédits dans un tout nouvel environnement. » Elle est quand même très sommaire, pour ne pas dire générique.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur // Source : Nintendo

Presque deux ans sans nouvelle pour le futur jeu Professeur Layton

Les millions d’aficionados de la saga Professeur Layton doivent commencer à trouver le temps long, et tout porte à croire que la nouvelle aventure de l’un des plus célèbres enquêteur a été annoncée trop tôt. C’est en février 2023, soit pile dix ans après le dernier opus en date (L’Héritage des Aslantes), que Nintendo a dévoilé la première bande-annonce de Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. Cette volonté supposée de respecter la date d’anniversaire est en train de se retourner contre la firme nippone.

Car on aimerait bien pouvoir avoir des nouvelles de ce Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, dont on ne sait finalement pas grand-chose. Les fans se réjouissent à l’idée de retrouver Hershel Layton dans le rôle du héros, qu’il avait laissé à sa fille adoptive dans un spin-off paru en 2017 (et qui n’a pas remporté tous les suffrages). Cette intrigue semble abandonnée, alors qu’une série animée au Japon avait dévoilé la vérité sur sa fille sans adaptation vidéoludique. Après six premiers jeux (quatre sur DS et deux sur 3DS), le professeur rempile dans une histoire inédite alors qu’on le pensait à la retraite. Pour le moment, ce retour est une fausse joie, en l’absence d’annonces.

Nintendo joue avec les nerfs et l’impatience en ce qui concerne Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur : il n’y a pratiquement eu aucune bande-annonce ou image inédite depuis 2023, à l’exception de rapides extraits lors d’événements Nintendo ou Level 5. Les fans doivent se contenter d’une page officielle chiche en informations, avec l’année 2025 toujours vaguement mentionnée, ce qui fait craindre à certains le pire (une annulation en dehors du Japon, notamment).

Le Nintendo Direct du 31 juillet est une occasion manquée de plus, et il ne devrait plus y en avoir énormément d’ici la fin d’année. On espère quand même que Level-5 est en train de nous concocter une épopée digne de ce nom. Sans quoi la déception serait encore plus immense pour des fans biberonnés aux énigmes et passionnés par un univers très malin.

