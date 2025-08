Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la publication de ses résultats financiers, Nintendo fait un point sur la situation de la Switch 2 deux mois après sa sortie. Tous les indicateurs sont au vert : la Switch 2, si elle suit la trajectoire actuelle, pourrait devenir la console la plus vendue de tous les temps.

« Plus de 6 millions » : voici le nombre de Switch 2 vendues en sept semaines selon Nintendo. Un chiffre record pour une console, alors que la Switch 2 avait déjà impressionné tout le monde en se vendant à 3,5 millions d’exemplaires dans les trois premiers jours suivant sa sortie. La marque japonaise, qui vient de présenter ses résultats pour le trimestre qui s’est terminé le 30 juin 2025, est en très grande forme.

Dans plusieurs documents publiés le 1er août, on découvre de nouveaux chiffres sur la Switch 2, la Switch et leurs jeux respectifs. La console la plus récente de Nintendo profite d’une notoriété indécente, qui pourrait en faire un des plus grands cartons de l’histoire.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Dans le PDF de ses résultats financiers, Nintendo revendique fièrement avoir vendu plus de 6 millions de Switch 2. // Source : Nintendo

6 millions de Switch 2 et presque 9 millions de jeux en moins de deux mois

La Nintendo Switch 2 sera-t-elle un jour la console la plus vendue de l’histoire ? C’est extrêmement difficile à dire, même si sa courbe de démarrage n’a aucun équivalent dans l’histoire du jeu vidéo. Nintendo a déjà réussi un pari : convaincre les fans de la Switch d’acheter la Switch 2 au lancement. Dans les prochains mois/années, il lui faudra convaincre tout le parc existant de passer à la nouvelle console. La courbe de progression pourrait continuer de s’envoler… ou ralentir avec le temps, pour devenir plus normale.

En attendant, Nintendo revendique « plus de 6 millions de Switch 2 vendues en sept semaines », même si sa page dédiée aux ventes de consoles plafonne à 5,82 millions d’unités (le total vendu à la fin du trimestre fiscal qui s’est achevé le 30 juin). C’est dans tous les cas un record pour une console en si peu de temps, d’autant plus que la Switch 2 n’est pas encore disponible partout.

La Switch 2, avec 5,82 millions d’unités vendus en 7 semaines, est la console la plus populaire de l’histoire en si peu de temps. // Source : Nintendo

Autre donnée intéressante, qui est sans doute encore plus élevée en réalité : 8,67 millions de jeux se sont déjà vendus sur Switch 2. C’est énorme pour deux raisons : il n’y a pas beaucoup de jeux Switch 2 aujourd’hui et la console est rétrocompatible avec tout le catalogue Switch 1. Les premiers acheteurs de la Switch 2 achètent donc en moyenne 1,5 jeu par console, dans un trimestre où Donkey Kong Bananza n’était même pas encore sorti.

Sans aucune surprise, le best-seller s’appelle Mario Kart World. Le jeu de course, avec 5,63 millions d’exemplaires vendus, est quasiment installé sur toutes les Switch. Ce n’est pas vraiment une surprise au vu du succès phénoménal du précédent opus, vendu 68,86 millions de fois sur Switch 1.

Mario Kart World est un immense succès. // Source : Nintendo

Pour Nintendo, il reste désormais à confirmer cette excellente trajectoire. Tous les propriétaires de la Switch sont-ils prêts à dépenser 500 euros dans la nouvelle console ? Ou seulement les plus grands fans ? La marque a fait taire les personnes qui annonçaient son flop, mais doit désormais prouver sur le long terme. La Switch 1, huit ans après sa sortie, continue de se vendre (980 000 exemplaires ce trimestre). Sur l’année fiscale 2026, Nintendo s’attend à vendre 15 millions de Switch 2 au total, pour 45 millions de jeux. Ce serait plus que la Nintendo Switch 1, qui s’était vendue autant en un an (mais l’année fiscale s’arrête en mars).

La Nintendo DS bientôt battue par la Nintendo Switch 1

Dernière donnée intéressante : avec 153,10 millions d’exemplaires vendus, la Nintendo Switch est proche du record de la Nintendo DS (154,02 millions). Après avoir pulvérisé le record de la Wii (101,63 millions), la Switch pourrait devenir la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo dès le prochain trimestre. Le dernier obstacle sera la PS2, vendue 160 millions de fois.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama