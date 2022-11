[Deal du Jour] Sorti initialement en 2019, Persona 5 Royal décide enfin de pointer le bout de ses pixels sur la console de Nintendo. Cette version enrichie de Persona 5 se fait directement une place au rang des meilleurs JRPG (Jeux de Rôle Japonais) de la Switch.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

Persona 5 Royal est trouvable sur l’eShop de la Switch au prix de 59,99 €. Le site en ligne de Leclerc le propose au prix de 40,49 €, en rentrait magasin. Comptez 4,90 € de plus pour une livraison standard.

C’est quoi, Persona 5 Royal ?

Sorti initialement en 2017 sur PlayStation 4, cette version Royal proposée ici est une grosse mise à jour du jeu. Elle débarque enfin sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Résumer Persona 5 Royal est un exercice complexe tant le jeu développé par le studio japonais P Studio, et édité par Atlus et Deep Silver, est riche et foisonnant. Ce JRPG se passe dans le Tokyo contemporain et l’histoire alterne entre deux mondes : le monde réel et le Métavers, un univers parallèle, où la psychologie des personnages s’incarne et se matérialise. Cette composante est propre aux épisodes de la saga et chaque épisode possède une sorte de monde miroir qui fait écho au monde réel et que vous devrez explorer.

Dans Persona 5 Royal, vous incarnez un groupe d’adolescents qui se fait appeler les Voleurs Fantômes. Votre mission est de pousser les criminels à prendre conscience de leurs actes et à changer. La thématique principale du jeu est l’émancipation et la libération du joug des adultes. Le jeu alterne entre tranches de vie lycéenne et jeu de rôle au tour par tour. Le jour, vous devez mener votre petite vie avec une régularité exemplaire, entre petits boulots et examens. La nuit, vous enfilez votre costume de vigilante afin de traquer les ennemis. La persona est littéralement le masque que l’on porte dans la société et c’est ce masque que vous devrez faire tomber chez les antagonistes, dans le but de leur apporter une rédemption, ou non.

La D.A très inspirée de Persona 5 Royal // Source : Nintendo

Persona 5 Royal sur Switch est-il intéressant à ce prix ?

Persona 5 Royal est un jeu très long, comptez environ une centaine d’heures pour l’aventure principale. La version Switch est la version idéale si vous n’avez pas tout votre temps à consacrer au jeu. La console de Nintendo vous autorise à mettre le jeu en veille, ou à jouer en nomade. Parfait pour de petites sessions courtes occasionnelles. Et même si Persona 5 Royal est un jeu qui demande de l’investissement, le côté Visual Novel très prononcé, avec de longues phases de dialogue et un aspect Dating Sim assumé, se prête bien aux petites séances gaming.

Persona 5 Royal, c’est aussi l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années. C’est simple, tout dans le jeu est classe et élégant. Bien que très simple graphiquement, ne vous attendez pas à du triple A, le jeu dynamite les codes visuels du RPG classique et propose une direction artistique complètement folle. Le style visuel mélange habilement anime et ambiance Jazzy jusque dans sa sublime interface. Parcourir cette dernière en plein combat procure un sentiment grisant. La musique orientée acid-jazz donne au jeu une identité propre. Persona 5 Royal est un jeu unique dans le paysage des JRPG. Si vous cherchez un jeu prenant et bien écrit, dans un sublime écrin, Persona 5 Royal sur Switch vous accompagnera durant l’hiver qui arrive. À noter que cette version Royal bénéficie enfin d’une traduction française de qualité.

