Ce mercredi 21 septembre, Disney+ lance la très attendue série Andor, qui s’inscrit dans l’univers Star Wars. C’est un préquel au film Rogue One : A Star Wars Story. Les trois premiers épisodes (sur les 12 que compte la série) seront proposés simultanément. Voici comment les regarder.

Après The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, et Obi-Wan Kenobi, la plateforme de streaming Disney+ complète l’univers Star Wars avec un préquel… d’un préquel. Andor se passe peu de temps après la prise de pouvoir de l’Empire Galactique, plusieurs années avant les évènements racontés dans la trilogie originale. L’histoire se focalise sur le personnage du rebelle Cassian Andor, déjà présent dans Rogue One. Après avoir vu sa planète détruite par l’Empire, il vagabonde de planète en planète et prendra part à la naissance de la résistance.

Composée de 12 épisodes, cette série est donc un préquel au spin-off Rogue One, lui aussi préquel de l’épisode IV Star Wars : Un Nouvel Espoir, premier film de la saga Star Wars. Deux saisons sont prévues pour raconter les débuts de l’Alliance Rebelle et lier films et séries ensemble. Disney continue ainsi d’étendre l’univers déjà très vaste de la licence Star Wars, à l’instar d’Amazon Prime et sa série Les Anneaux de pouvoir et de HBO avec House of the Dragon.

Si vous souhaitez profiter au maximum de la série, n’hésitez à consulter notre guide de ce qu’il faut avoir vu avant Andor.

Où regarder Andor en streaming légal en France ?

En passant par Disney+

Disney+ ne propose qu’un seul abonnement, à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 %), et sans engagement. Pour s’abonner, il suffit de passer par le site web officiel, ou bien par les applications proposées sur votre mobile ou votre TV.

En passant par Canal+

Disney+ est disponible dans l’offre Canal+ Cine Series au prix de 34,99 € par mois les 12 premiers mois avec deux ans d’engagement, ou 40,99 € par mois sans engagement. À noter que si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez bénéficier de 50 % de réduction sur cet abonnement. L’offre Canal+ Friends and Family quant à elle est au prix de 64,99 € par mois les 12 premiers mois avec deux ans d’engagement, ou 79,99 € par mois sans engagement.

En passant par un FAI

Disney+ est disponible en France sur de nombreuses box internet. Les tarifs sont les mêmes que si vous passiez directement par le service de SVOD.

Free, et leurs offres Freebox Delta à 39,99 € par mois

L’offre Freebox Pop quant à elle est à 29,99 € par mois

L’offre Bouygues à 15,99 € par mois pendant 12 mois (actuellement en promotion à 9,99 €).

Ou encore l’offre Orange à partir de 22,99 € par mois, pendant 12 mois.

