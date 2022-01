Sur PS5, Uncharted est un safari-photo époustouflant

Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy ressortent sur PlayStation 5 sous la forme d’une compilation remasterisée. De quoi en (re)prendre plein les yeux.

On a déjà tout dit sur Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy dans nos tests respectifs. D’un côté, nous avons une formidable conclusion à l’histoire de Nathan Drake, héros dont les aventures sont inspirées de Lara Croft et Indiana Jones. De l’autre, il s’agit d’un spin-off articulé autour de deux personnages féminins croisés dans la tétralogie. Dans les deux cas, on profite d’une expérience pop-corn, portée par un rythme maîtrisé, une narration idéale et des graphismes flamboyants.

Initialement sortis sur PlayStation 4, Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy sont disponibles sur PS5 depuis le 28 janvier 2022, grâce à des versions remasterisées et réunies sous la forme d’une compilation intitulée Uncharted : Legacy of Thieves Collection. À cette occasion, avons choisi de relancer Uncharted: The Lost Legacy sur la console la plus puissante de Sony. Et on avait oublié à quel point ce voyage d’une poignée d’heures est une vraie bénédiction pour les yeux. Le court trip en Inde a un effet carte postale indéniable, bien évidemment sublimé sur PS5.

Uncharted: The Lost Legacy

Sur PS5, Uncharted: The Lost Legacy est encore plus un safari photo

Sur PlayStation 5, Uncharted : Legacy of Thieves Collection propose trois modes d’affichage. Dans un monde parfait, on aurait voulu que les deux titres sortis initialement sur PS4 n’en offrent qu’un seul, associant fidélité maximale (lire : définition 4K native) et fluidité parfaite. Malheureusement, il faudra encore choisir. Fort heureusement, le mode Performance — qui s’appuie sur un framerate à 60 fps — ne sacrifie pas trop le nombre de détails affichés à l’écran. La mise à l’échelle est presque imperceptible, et c’est vraiment le mode à privilégier pour jouer dans d’excellentes conditions.

Les deux autres modes sont plus anecdotiques : celui qui privilégie le rendu visuel saccade un peu trop, tandis que celui qui permet de jouer à 120 fps — et en 1080p — est réservé à une niche. En prime, atteindre un tel taux d’images par seconde pour Uncharted n’est en rien un argument valable (on parle d’une expérience solo).

Des décors prodigieux

Avec le mode Performance enclenché, Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy ne cessent de rappeler combien ils étaient beaux sur PlayStation 4 (et bien davantage encore sur PS4 Pro). Ils sont les témoins d’une maîtrise implacable de la part de Naughty Dog. À tel point que, finalement, la PS5 ne peut leur apporter qu’une seule chose pour justifier l’existence d’une remasterisation : une fluidité accrue, garante d’un meilleur confort pour les yeux.

Attention, cela n’en fait pas un argument choc pour refaire les deux aventures sans doute encore bien fraîches dans l’esprit des joueuses et des joueurs (encore moins à 50 €). Pour certains, cette compilation sera peut-être un prétexte pour découvrir Uncharted: The Lost Legacy et, surtout, ses panoramas merveilleux.

Car il faut bien reconnaître que le duo improbable formé par Chloe et Nadine se balade dans des décors prodigieux, faisant honneur aux paysages indiens dont ils s’inspirent. Un marché bondé, des temples, des montagnes qui s’étendent à perte de vue, des ruines, des forêts luxuriantes, des statues d’éléphants immenses, des animaux… Autant d’excuses pour poser la manette et s’arrêter pour mieux contempler le travail minutieux des développeurs (spoiler : on peut parfois explorer en toute liberté). Vous n’êtes toujours pas convaincu ? On vous propose une petite galerie de captures d’écran — sans aucune retouche. Admirez.

