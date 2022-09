La série TV Blade Runner 2099 est en production active chez Amazon Prime Video, bien qu’aucune date de diffusion ne soit annoncée. Ridley Scott est de retour à la production exécutive, 40 ans après le premier film.

Le futur cyberpunk de Blade Runner n’en a pas fini de nous terrifier sur nos avenirs technologiques avec, maintenant, une série TV. En 2017 déjà, Blade Runner 2049 faisait office de suite, signée Denis Villeneuve, au film de Ridley Scott sorti en 1982. Ce long-métrage originel était lui-même adapté d’une nouvelle — baptisée Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? — de l’écrivain Philip K. Dick.

D’après les informations publiées Deadline le jeudi 15 septembre 2022, Blade Runner 2049 va connaître une suite sous la forme d’une série en prises de vue réelles diffusée par Amazon Prime Video. Le titre est déjà révélé : Blade Runner 2099.

Rachel, dans Blade Runner, était une réplicante. // Source : Blade Runner

Que sait-on de Blade Runner 2099 sur Amazon Prime Video ?

Ridley Scott est de retour à la production exécutive, 40 ans après le film originel. Quant à l’histoire, Deadline confirme qu’elle est déjà écrite : c’est Silka Luisa (récemment connue pour Shining Girls avec Elisabeth Moss) qui est à l’œuvre sur le scénario.

L’univers de Blade Runner se situait au début en 2019 — une date qui était lointaine lors du premier long-métrage. Dans ce futur dystopique alternatif, les technologies sont partout (tout comme l’hypercapitalisme), mais surtout, les androïdes ont été généralisés. Surnommés « réplicants », ils sont le fruit d’une bioingénierie qui les rend difficilement distinguables des humains. Blade Runner 2049 se situait donc 30 ans après.

Le titre de la série révèle une première information évidente : Blade Runner 2099 se situera 50 ans après les événements du film de Denis Villeneuve. Cette titraille, basée sur une date, est en train de devenir une marque de fabrique de la franchise : deux comicbooks récents sont intitulés Blade Runner 2019 et Blade Runner 2029.

Quant à l’intrigue plus exactement, les propos relayés par Deadline servent davantage à mettre l’eau à la bouche qu’à révéler quoi que ce soit. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de continuer à étendre le canon de Blade Runner dans un nouveau domaine grâce à l’intrigue provocante créée par Silka », indiquent auprès du magazine Andrew Kosove et Broderick Johnson, les PDG de la boîte de production Alcon.

Ryan Gosling était le héros de Blade Runner 2049. // Source : Columbia Pictures

« Les spectateurs ont découvert la vision brillante de Ridley Scott pour Blade Runner il y a 40 ans, et depuis, il est devenu l’un des films de science-fiction les plus influents de tous les temps. La suite de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 est ensuite devenue l’une des suites les mieux notées de tous les temps. Nous sommes donc conscients que la barre est très haute pour ce nouveau volet. Avec Silka et nos partenaires d’Amazon et de Scott Free Productions, nous espérons être à la hauteur et ravir le public avec la nouvelle génération de Blade Runner. »

À noter qu’il s’agit en réalité de la deuxième série de la franchise. Récemment, la série animée Blade Runner : Black Lotus a été produite et diffusée par Adult Swim. Mais cette œuvre est restée assez confidentielle et n’a pas vraiment remporté un grand succès critique. Blade Runner 2099 sera quant à elle une série en live-action et nul doute que Prime Video va miser énormément dessus. Elle est en production active, mais pour l’instant, on ne connaît pas le casting ni la date de diffusion.