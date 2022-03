Pour ce 40e anniversaire de la mort de Philip K. Dick, les maisons d’édition livrent de nouvelles éditions de ses écrits. On les répertorie dans cet article.

Il y a quarante ans, en mars 1982, Philip K. Dick nous quittait à l’âge de 53 ans. Cet écrivain américain a durablement marqué la littérature de science-fiction, mais aussi le cinéma : nombre de ses œuvres ont été adaptées. C’est le cas de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), Minority Report (Steven Spielberg, 2002), Total Recall (Paul Verhoeven, 1990). Même l’uchronie Le Maître du Haut Château a eu droit à une adaptation, en série télévisée.

Vous avez toujours voulu lire ce célèbre écrivain ? Ou vous l’aimez déjà, mais vous souhaitez pousser plus loin vos lectures ? Voici le guide des nouvelles éditions publiées en France à l’occasion de cet anniversaire.

Ubik

Source : J’ai lu

Les éditions J’ai lu / Nouveaux Millénaires proposent, pour cet anniversaire, une nouvelle traduction de Ubik. Celle-ci est signée Hélène Collon (avec une postface de Laurent Queyssi qui a également traduit Philip K. Dick auparavant). Pour les fans de l’auteur, cet ouvrage est considéré comme la pièce maîtresse, le pinacle de son approche hallucinée du monde.

Les portes ne vous obéissent pas forcément dans le monde d’Ubik. Et votre esprit ne vous appartient pas forcément non plus à proprement parler. Tout, mais vraiment tout, est payant dans ce régime où les télépathes et ceux aptes à bloquer les télépathes s’opposent dans une guerre commerciale sans merci. La réalité bouge sans cesse dans Ubik, comme si vous regardiez le monde dans un kaléidoscope, ce qui est très dickien.

Toutes les rééditions en poche chez J’ai lu

En complément de la nouvelle traduction de ce roman culte, les éditions J’ai lu s’emploient à rééditer au format poche presque intégralement la plupart de ses autres romans majeurs.

Ces nouvelles éditions en poche sortiront le 30 mars 2022 :

À rebrousse-temps

Brèche dans l’espace

Le dieu venu du Centaure

Le Maître du Haut-Château

Les pantins cosmiques

Source : Les poches de Philip K. Dick

Sont déjà parues en poche en février 2022 :

Blade Runner (sans doute l’ouvrage le plus connu du grand public grâce au film)

Au bout du labyrinthe

Coulez mes larmes, dit le policier

Le bal des skizos

Le temps désarticulé

Les clans de la Lune alphane

Source : Les poches de Philip K. Dick

La trilogie divine

La Trilogie Divine // Source : Denoël

Si vous n’avez pas peur des ouvrages épais, les éditions Denoël ont ce qu’il faut pour vous : en février 2022, la maison a publié l’intégrale — en un seul livre — de la Trilogie Divine.

Cela comporte les trois derniers romans publiés du vivant de Philip K. Dick : SIVA ; L’Invasion divine ; La Transmigration de Timothy Archer. Si vous voulez de la SF métaphysique à la dimension psychiatrique et à l’ambition théologique, ces 900 pages vous raviront. Et elles font partie de l’identité littéraire de Philip K. Dick, puisqu’elles comportent des éléments autographiques — ou plutôt « inspirés » par ses expériences mystiques.

Les trois romans combinent les traductions de Robert Louit et Alain Dorémieux, harmonisées par Gilles Goullet.

Le roman posthume

Radio Libre Albemuth // Source : FolioSF

Radio Libre Albemuth est un prologue à La Trilogie Divine. Il n’a toutefois pas été publié du vivant de Philip K. Dick, mais trois ans après sa mort. Cet ouvrage « paranoïde » est peut-être encore plus autobiographique que les romans de la trilogie. Des messages en provenance de Dieu ou des extraterrestres, une résistance contre un régime oppressif basée sur des messages subliminaux… rarement les dimensions du réel ont autant été brouillées chez Dick.

Ce préquel posthume de la Trilogie Divine est traduit et préfacé par Emmanuel Jouanne.

Un recueil de nouvelles

Source : FolioSF

Comment Philip K. Dick percevait-il l’avenir de la robotique ? Quelle sera la place de la publicité ? Ces questions auront-elles un sens s’il n’y a pas un cataclysme entre temps ?

Si vous souhaitez goûter aux formes courtes développées par Philip K. Dick, Immunité et autres mirages futurs est un recueil de nouvelles nouvellement édité en poche chez FolioSF. Ce sont là des récits d’anticipation, tel que Dick voyait les futurs possibles.

Les nouvelles sont traduites par Hélène Collon.

Invasions divines, la biographie

Invasions Divines // Source : Denoël

Étant donné la forte composante autographique, et intime, de l’œuvre de Philip K. Dick, cela peut s’avérer intéressant de se plonger un peu plus en détail dans sa vie. Si vous avez déjà lu et aimé une bonne part de son œuvre, en tout cas, il s’agit là d’un bon complément. Il se trouve justement que, toujours à l’occasion du quarantième anniversaire de sa mort, les éditions Denoël publient Invasions Divines — Philip K. Dick, une vie.

Signée Lawrence Sutin, ce n’est autre que la biographie de référence sur cet auteur, traduite de l’américain par Hélène Collon. Invasions Divines est le résultat d’une enquête non seulement documentée solidement, mais aussi parsemée de témoignages de personnes ayant rencontré Philip K. Dick.

