Mission: Impossible – The Final Reckoning est, a priori, le dernier opus d’une saga cinématographique longue de huit films. Il est donc temps de proposer un classement complet des différentes aventures d’Ethan Hunt (Tom Cruise), commencées en 1996.

Tom Cruise a-t-il définitivement mis le costume d’Ethan Hunt au placard ? Le titre du dernier opus, Mission: Impossible – The Final Reckoning, le suggère. De toute façon, il serait temps que l’espion mette fin à sa carrière démarrée en 1996 et riche de huit films différents.

L’arrivée dans les salles obscures de Mission: Impossible – The Final Reckoning, le 21 mai 2025, est l’occasion rêvée de dresser un classement complet de la saga mélangeant action et espionnage. Qui est premier ? Qui est dernier ? Voilà notre top, forcément teinté de subjectivité.

Voici le classement des films Mission: Impossible

1 – Mission: Impossible – Fallout (2018)

Mission: Impossible – Fallout. // Source : Paramount Pictures

Henry Cavill, pourvu de sa plus belle moustache, qui distribue des pains et devient un mème. Une course-poursuite en hélicoptère haletante, Paris mis en lumière… C’est peu dire que Mission: Impossible – Fallout empile les arguments pour convaincre. Il représente la synthèse ce que la saga sait faire de mieux : de l’action maîtrisée, des rebondissements bien amenés (et de sacrées trahisons), un rythme incroyable… Tous les ingrédients d’un cocktail explosif sont judicieusement dosés et le spectacle est total.

2 – Mission: Impossible – Protocole Fantôme (2011)

Mission: Impossible – Protocole Fantôme. // Source : Paramount Pictures

Mission: Impossible – Protocole Fantôme s’est longtemps affirmé comme le meilleur opus de la saga. Le quatrième volet, signé Brad Bird, transfuge de Pixar, s’appuie sur le nouveau départ lancé par Mission: Impossible 3 (avec le retour de l’esprit d’équipe, notamment) et fait absolument tout mieux. Il se pare en prime d’une séquence d’introduction délicieuse, avec l’évasion d’Ethan Hunt d’une prison. Et puis, comment ne pas évoquer la séquence de la tour Burj Khalifa (le plus haut gratte-ciel du monde), et point de départ des cascades toutes plus affolantes les unes que les autres ?

3 – Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Mission: Impossible – Rogue Nation. // Source : Paramount Pictures

Cinquième film, et premier réalisé par Christopher McQuarrie (qui mettra définitivement la main sur la saga), Mission: Impossible – Rogue Nation mérite amplement sa place sur le podium. Outre le respect des codes mis en place depuis le troisième long-métrage, deux atouts se détachent : Solomon Lane, méchant antithèse d’Ethan Hunt, et Rebecca Ferguson, dont le personnage ultra-badass la met au niveau du héros principal (contrairement à Maggie Q et Paula Patton). Mention spéciale aussi aux morceaux de bravoure de Tom Cruise, grimper sur un avion en plein décollage en tête.

4 – Mission: Impossible 3 (2006)

Mission: Impossible 3. // Source : Paramount Pictures

Bien avant de s’envoler pour les étoiles avec Star Trek, puis Star Wars, J.J. Abrams, que tout le monde s’arrache dans les années 2000, reçoit la mission — impossible ? — de relancer la franchise après la bouillie signée John Woo. Contrairement à son prédécesseur, J.J. Abrams a compris qu’il était nécessaire de mettre au point un scénario captivant pour nourrir l’action (et pas l’inverse) et donner plus de poids aux enjeux (le rapport à l’amour, ici). Mission: Impossible 3 est centré sur la « patte de lapin », un atout mystérieux et convoité qui ne révèle jamais vraiment sa nature. Et c’est génial. Le film peut par ailleurs compter sur la performance flippante du regretté Philip Seymour Hoffman.

5 – Mission: Impossible (1996)

Mission: Impossible. // Source : Paramount Pictures

Il ne serait pas choquant de remonter le tout premier Mission: Impossible dans ce classement, dans la proposition de Brian De Palma ne manque assurément pas de charme. Plus cérébral, car axé sur la paranoïa, et moins impressionnant que les autres, Mission: Impossible saisissait dès 1996 par son savant mélange entre espionnage et action, quand James Bond avait déjà pas mal roulé sa bosse à Hollywood. Et puis, il y a Jean Reno au casting !

6 – Mission: Impossible – Dead Reckoning (2023)

Mission: Impossible – Dead Recknoning. // Source : Paramount Pictures

Mission: Impossible – Dead Reckoning s’apparente hélas au début de la fin. Le projet, imaginé en deux parties, s’est pris de plein fouet la pandémie de coronavirus. Cela n’excuse pas tout non plus, comme le choix d’opposer une IA à Ethan Hunt ou encore la promotion qui en a trop montré pour le propre bien du film (Tom Cruise et son saut à moto). Brouillon, Mission: Impossible – Dead Reckoning aurait pu être sauvé par la suite. Mais…

7 – Mission: Impossible 2 (2000)

Mission: Impossible 2. // Source : Paramount Pictures

Avec sa bande son signée Limp Bizkit, Mission: Impossible 2 suinte bon les années 2000. Il place Ethan Hunt au centre d’un triangle amoureux maladroit, agencé à la seule gloire de Tom Cruise. Alors au top de sa popularité, l’acteur s’offre un ego trip mis en scène par John Woo, qui sort sa panoplie composée de colombes et de ralentis. Le résultat est un peu ridicule et, sans le sérieux affiché, on ne serait pas loin du nanar attachant.

8 – Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025)

Tom Cruise dans Mission: Impossible – The Final Reckoning. // Source : Paramount Pictures

Mission: Impossible – The Final Reckoning devait sauver la mise après Mission: Impossible – Dead Reckoning. Il devait être la conclusion épique aboutissant à la retraite dorée d’un héros qu’on a suivi pendant près de 30 ans. Malheureusement, le blockbuster, en dépit d’un budget énorme, se noie dans la caricature de son propre héritage, s’entête dans un scénario absurde et va jusqu’à trahir l’ADN respecté à la lettre depuis Mission: Impossible 3. Pire, les grandes cascades s’étirent en longueur dans un film déjà fort ennuyant. Ethan Hunt méritait un meilleur baroud d’honneur.

