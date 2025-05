Lecture Zen Résumer l'article

Pensé comme un ultime tour de piste célébrant un héritage de près de 30 ans, Mission: Impossible – The Final Reckoning fait référence à plusieurs films de la saga. On vous explique.

Huitième (et dernier ?) volet de la saga Mission: Impossible, Mission: Impossible – The Final Reckoning voit Ethan et son équipe reprendre du service pour combattre une menace immense : une IA qui pourrait détruire le monde.

S’appuyant sur un scénario bancal, pas même sauvé par ses scènes d’action, Mission: Impossible – The Final Reckoning fait référence à plusieurs éléments des films précédents de la saga. Et pas uniquement Mission: Impossible – Dead Reckoning, dont il est la continuité. Faisons le point sur les éléments à savoir pour bien tout saisir à la nouvelle aventure d’Ethan Hunt.

Mission: Impossible – The Final Reckoning est lié à trois films

Mission: Impossible

Jim Phelps

Le tout premier Mission: Impossible, réalisé par Brian De Palma, débute par une mission qui tourne au drame. Membre d’une équipe emmenée par Jim Phelps, Ethan Hunt croit être le seul rescapé d’un piège tendu par la CIA pour découvrir l’identité d’une taupe au sein de son agence. À la fin du film, on découvre que le traitre n’est autre que Jim Phelps, mentor d’Ethan Hunt et personnage qui sera mentionné dans Mission: Impossible – The Final Reckoning (d’une manière un peu étrange).

Jim Phelps // Source : Paramount Pictures

Le vol dans la chambre blanche de la CIA

Toujours dans Mission: Impossible, Ethan Hunt offre déjà l’une des séquences les plus marquantes de la saga : l’infiltration d’une chambre blanche de la CIA, sensible à la chaleur, aux bruits et aux mouvements. Le super espion y pénètre depuis le plafond, suspendu à un filin à quelques mètres du sol (filin tenu par Jean Reno), dans le but de récupérer des informations sensibles (la liste des agents américains infiltrés dans plusieurs pays). Mission: Impossible – The Final Reckoning ne cesse de citer ce moment culte, pour une raison précise (on ne vous en dira pas plus).

Ce couteau est important // Source : Paramount Pictures

Mission: Impossible 3

Dans Mission: Impossible 3, Ethan Hunt vit sa meilleure vie amoureuse avec Julia. Mais il est contraint de quitter son bonheur familial pour récupérer la « patte de lapin », un objet dangereux et convoité. Le suspense de l’intrigue repose en partie sur le mystère qui entoure cette « patte de lapin », qu’on assimile à une arme de destruction massive.

Elle serait parfois surnommée « l’anti-Dieu » et pourrait être de nature biologique ou technologique. Le fait qu’elle ne soit jamais révélée de manière explicite constitue un tour de force — d’aucuns diraient un « MacGuffin », soit un prétexte pour soutenir l’action. Et elle a longtemps alimenté les théories.

Ethan, où est la patte de lapin ? // Source : Paramount Pictures

Mission: Impossible – Dead Reckoning

À l’origine, Mission: Impossible – The Final Reckoning devait être officiellement présenté comme la deuxième partie de Mission: Impossible – Dead Reckoning. La pandémie de coronavirus et l’échec du film au box-office mondial (moins de 600 millions de dollars, contre plus de 800 millions pour Mission: Impossible – Fallout) ont poussé Paramount Pictures à revoir la communication.

Mais il ne faut pas être dupe puisque Mission: Impossible – The Final Reckoning est bien la suite directe de Mission: Impossible – Dead Reckoning, qu’il est préférable de visionner pour bien tout comprendre. L’ennemi est le même : l’Entité, une intelligence artificielle hors de contrôle qui menace l’humanité tout entière.

Dans Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt doit donc trouver un moyen de neutraliser l’Entité en récupérant son code source situé dans le sous-marin Sebastopol, qui git au fond des mers (et d’où s’est échappée l’Entité après avoir manipulé l’équipage). Le tout au moyen d’une clé cruciforme dont les deux parties constituent les principaux enjeux de Mission: Impossible – Dead Reckoning.

Pour aller plus loin Où voir tous les films Mission: Impossible en streaming ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama