Pour les étudiants, pour ceux qui s’intéressent à une période particulière ou tout simplement pour ceux qui s’ennuient, nous avons sélectionné neuf séries historiques sur les conseils de deux enseignants.

L’histoire est toujours plus passionnante qu’on ne l’imagine. Plutôt que de se plonger dans les manuels dès la rentrée, on peut prendre une soirée pour parfaire sa culture avec une série, et ce sont les profs qui le recommandent ! Un groupe de travail de l’académie de Toulouse a d’ailleurs planché sur le sujet, les enseignants ont pioché quelques feuilletons tirés d’histoires vraies pour illustrer leurs programmes. Les sociétés de production tiennent aujourd’hui à éviter les anachronismes aujourd’hui et rémunère des historiens pour les conseillers durant les tournages.

On peut aussi compter sur Yann Bouvier, professeur d’histoire pour les collèges et lycée à Toulouse, plus connu sous son pseudonyme de Yanntoutcourt sur TikTok – sa chaine est suivie par plus de 684 000 abonnés — pour relever des incohérences lors d’une émission ou dans l’actualité. Accompagné de Juliette Raoul, également professeur d’histoire dans la Ville rose, ils nous livrent tous deux leurs recommandations pour se cultiver tout en espérant que son personnage favori survive face aux manigances de la cour.

1. Chernobyl

La série Chernobyl. // Source : HBO

Chernobyl, sorti en 2019, est une référence dans la mise en scène d’un évènement historique. Aussi rigoureuse historiquement que propre visuellement, le minifeuilleton de cinq épisodes a été récompensé par deux Golden Globes et quatre Emmy Awards. « C’est presque un documentaire fictif » nous lance Yann, « on y découvre les fissures au sein du bloc soviétique, les difficultés pour gérer des catastrophes sans les dévoiler à la population. Cela permet aussi d’abord la notion des risques pour une population en géographie. »

Dans le contexte d’invasion de l’Ukraine par la Russie, la série offre aussi un aperçu du quotidien des Ukrainiens pendant l’URSS et du cynisme du régime de l’époque.

2. Rome

Rome // Source : HBO

Une série considérée comme en avance sur son temps. Avant les budgets pharamineux des Game of Thrones et Ring of Power, HBO s’est lancé en 2005 dans cette ambitieuse aventure pour plonger le spectateur dans les dernières années de la république romaine. Le coût de la série a finalement eu raison d’elle : on n’aura droit qu’à deux excellentes saisons. « On y découvre non seulement les manigances de pouvoir, mais surtout le quotidien et les mœurs de deux anciens légionnaires, des Romains ordinaires, on peut dire. La compréhension du système politique et sociale romaine nous fait comprendre que leurs valeurs, leur rapport à la violence n’a rien à voir avec l’époque moderne » indique Yann Bouvier.

3. Borgia

Borgia // Source : MyCanal

Borgia, sorti en 2011, a été un moment la série la plus regardée du Canal +. La chaîne cryptée avait réussi son pari en proposant une réalisation originale avec le fantasque des séries hollywoodiennes. « La série prend certaines libertés avec la réalité historique et il y a quelques erreurs. La légende noire de cette famille exagère surement leur cruauté – même si ce n’étaient pas des saints – mais cela fait partie du croustillant qui nous permet de rester accroché. Nous sommes en plein dans la décadence d’une église riche et déconnectée et c’est toujours passionnant de suivre les conspirations de ces familles aisées de l’Italie de la Renaissance » nous raconte Juliette Raoul.

4. Les Tudors

Les Tudors // Source : Showtime

Un peu comme les Borgias, les Tudors ne respectent pas totalement l’histoire. Néanmoins, cela vaut le coup de suivre l’un des rois les plus emblématiques de l’histoire anglais, Henry VII, connu pour avoir divorcé (interdit à l’époque), s’être séparé de l’Église catholique et surtout avoir décapité ses épouses « incapables » de lui concevoir un fils. Le casting de mannequins — Jonathan Rhys-Meyers, Natalie Dormer, Henry Cavill, Annabelle Wallis — est un bonus. « La consolidation du trône d’Angleterre, mais aussi la relation de la couronne à l’époque avec la France, sont deux points historiques intéressants », relève Juliette Raoul.

5. Hernán

Les chaines espagnoles et mexicaines s’intéressent aussi à des épisodes de leur histoire et mettent en scène la colonisation de l’Amérique dans Hernán. On y suit le célèbre conquistador Hernán Cortés, mais aussi la Malinche, cette interprète qui a beaucoup contribué à l’invasion du Mexique actuel. « On est loin de la conquête romancée et on découvre comment Cortés s’est servi des tensions entre les tribus pour étendre son pouvoir. On comprend surtout que les conquistadors étaient assoiffés de gloire et de richesse personnelle » explique Yann Bouvier.

6. El Cano

Le navigateur portugais Magellan n’était pas prêt à faire un tour du monde, et on l’apprend dans cette autre série espagnole. Certains reconnaitront Álvaro Morte, l’acteur de la Casa de Papel, dans le rôle de l’explorateur. « On prend conscience que l’équipage était parti pour trouver de nouvelles routes, et donc pour des raisons économiques, et a fini par réaliser un tour du monde », nous raconte Yann Bouvier.

7. The Crown

Olivia Coleman dans The Crown // Source : Netflix

On ne présente plus The Crown, la série aux sept Golden Globes. Une des meilleures productions Netflix et si la famille royale anglaise vous passionne, vous allez adorer découvrir tous les secrets de la plus célèbre des régentes interprétée par différentes actrices au fil des décennies. Loin d’être une simple série people, The Crown reprend également les évènements marquants de la seconde moitié du 20ᵉ siècle, de la décolonisation aux conflits en Irlande du Nord, en passant par la guerre des Malouines.

8. Guerre et Paix

Le roman de Léon Tolstoï a été adapté de nombreuses fois, mais on salue cette minisérie de la BBC diffusée en 2016. Le quotidien britannique Daily Mail affirme même que « c’est tellement somptueux que même Napoléon serait impressionné ». La BBC a su reproduire parfaitement l’esprit de l’ouvrage et l’atmosphère de cette noblesse confrontée à la guerre et à l’ambition de Napoléon.

9. Les Kennedy

Le couple politique le plus glamour et le destin le plus tragique de la seconde moitié du 20ème siècle. Au-delà de la médiatisation de ce président moderne et de son Jackie, la série dépeint la transformation des États-Unis dans les années 1960 et la période de guerre froide, qui pourrait bien faire écho à la situation actuelle.

Si vous n’avez pas trop de temps pour vous lancer dans une série, le groupe de travail de l’Académie a également travaillé avec les auteurs du podcast « Histoire en série ». Ces enseignants et chercheurs sélectionnent une série et décortiquent les inspirations et le message diffusé à travers le scénario. Disponible sur Spotify, c’est idéal aussi après avoir terminé les cours ou le travail.

