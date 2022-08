Aérobic, yakuzas, orcs, rébellion… Cette année, la fin de l’été promet de jolies surprises sur le petit écran, avec des séries d’une grande diversité. Voici les huit nouveautés que l’on attend le plus, en septembre et octobre.

Qui dit mois de septembre dit retour au travail, certes, mais surtout nouvelles séries en approche ! Si juillet et août ne nous ont pas déçus avec des pépites comme Sandman sur Netflix ou A League of their Own sur Amazon Prime Video, la rentrée s’impose toujours comme LE grand moment pour le petit écran.

Et cette année, entre grosses franchises incontournables, frissons horrifiques et enquêtes journalistiques, il y en aura pour tous les goûts. Pour vous aider à vous y retrouver dans ce déluge de nouveautés, nous avons sélectionné huit séries à venir qui attisent déjà notre curiosité.

Hors saison, le 1er septembre sur Salto

On commence cette sélection avec une série française (qui l’eût cru). Présenté en mars au festival Séries Mania de Lille, ce polar efficace débarque enfin sur France 3 et Salto. Au cœur des Cimes, une station de ski suisse, le cadavre d’une femme est retrouvé sous la neige. Alors qu’un meurtre similaire est découvert à la frontière française, Sterenn et Lyes commencent à mener une enquête commune entre les deux pays. Mais la vie de Sterenn bascule lorsque son fils tue sa petite amie en voiture et qu’elle tente le tout pour le tout pour le protéger…

Sans révolutionner le genre, Hors saison promet d’être une série policière intrigante, grâce à son atmosphère enneigée et surtout la qualité de son casting. Marina Hands, vue dans Mytho, et le rappeur Fianso (ou Sofiane Zermani) forment un duo convaincant et mystérieux. Seulement six épisodes composent cette mini-série et vous auriez tort de passer à côté si vous aimez les enquêtes bien ficelées.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, le 2 septembre sur Amazon Prime Video

C’est sans aucun doute la série la plus attendue de la rentrée (et aussi l’une des plus chères) : l’univers de Tolkien va enfin pouvoir se déployer sur le petit écran avec cette production située durant le Second Âge. Alors que le Mal revient en Terre du Milieu, une galerie de personnages, dont Galadriel, commencent à forger des artefacts, les Anneaux de pouvoir, qui traverseront les siècles. Mais la lutte pour le bien sera évidemment plus complexe…

Déjà dotée de bandes-annonces impressionnantes et d’une bande originale épique, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir s’annonce comme l’une des meilleures séries de l’année. Avec un budget de 465 millions de dollars uniquement pour la première saison, l’adaptation promet des batailles gigantesques et des paysages époustouflants. Vivement la diffusion de cette série, qui va probablement les gouverner toutes. La série sera sur Amazon Prime Video, dont l’abonnement commence à 5,99 euros par mois.

Toutouyoutou, le 8 septembre sur OCS

Qui a dit que l’aérobic était ringard ? Avec sa nouvelle série originale, OCS mise sur cette discipline sportive qui a fait les grandes heures de France 2 avec Gym Tonic, dans les années 1980. C’est justement dans cette période que se situe Toutouyoutou, série étonnante découverte à Séries Mania 2022. La charismatique Jane débarque alors tout droit des États-Unis dans une petite ville tranquille de la région toulousaine. Avec ses cours d’aérobic, elle entame une petite révolution dans un quartier de « Desperate Housewives » version française.

Dans Toutouyoutou, les blagues fusent et les secrets se dévoilent petit à petit. Mêlant espionnage industriel et émancipation féminine, la série française parvient à trouver un équilibre malin et décalé. Forte d’un casting hilarant et d’une bande originale composée par Feu! Chatterton, cette création française sur fond d’espionnage devrait vous taper dans l’œil à la rentrée.

Pour s’abonner à OCS, c’est 10,99 euros ou 12,99 euros par mois sur le site d’OCS, ou 11,99 euros en passant par Amazon.

Tokyo Vice, le 15 septembre sur Canal+

À 24 ans, Jake Adelstein, un journaliste américain, décide de s’installer à Tokyo. Il parvient à se faire embaucher par un grand quotidien japonais et rencontre Hiroto Katagiri, un inspecteur de police qui lutte contre le crime organisé. Jake va s’intéresser de plus en plus près au monde des yakuzas, la mafia du pays, jusqu’à s’embarquer dans des situations dangereuses…

Impossible de passer à côté de Tokyo Vice, adaptation du livre autobiographique de Jake Adelstein. Entre polar et enquête journalistique, le livre avait déjà été un succès en librairies. Cette version sérielle devrait prendre le même chemin. La première saison met en scène Ansel Elgort (Baby Driver), Ken Watanabe (Inception) et Rachel Keller (Legion), tandis que le pilote est réalisé par Michael Mann (Heat), rien que ça. Les premières bandes-annonces laissent présager une immersion passionnante dans le monde du crime, à ne pas manquer.

Andor, le 21 septembre sur Disney+

Quand il n’y a plus de séries Star Wars, il y en a encore. Andor est sans aucun doute l’un des évènements de la rentrée, largement attendue par les fans de la saga intergalactique. Annoncée comme un thriller d’espionnage, la série se concentrera sur l’histoire de Cassian Andor, que l’on avait pu rencontrer dans le film Rogue One. Cette nouvelle production racontera l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire à travers les yeux de ce personnage, qui va apprendre à devenir un héros malgré lui.

Diego Luna reprend évidemment le rôle qu’il incarnait déjà parfaitement dans le long-métrage de 2016. À ses côtés, on retrouvera également Forest Whitaker, qui interprétait le leader rebelle Saw Gerrera dans Rogue One. Un joli casting pour un préquel qui devrait attiser notre flamme révolutionnaire.

Ce sera sur Disney+, dont l’abonnement est désormais à 8,99 euros par mois.

The Midnight Club, le 7 octobre sur Netflix

Depuis The Haunting of Hill House, les séries de Mike Flanagan sont toujours un évènement. Le maître de l’épouvante sérielle revient, un an après Midnight Mass, pour nous donner à nouveau la chair de poule. Le créateur reste dans le monde de la nuit et adapte l’histoire de The Midnight Club sur Netflix, un roman pour ados des années 1990. La série racontera l’histoire de sept jeunes adultes atteints de pathologies graves, qui se retrouvent chaque soir, à minuit, à l’hôpital, pour partager des histoires effrayantes…

Même si Midnight Mass ne nous avait pas entièrement convaincus, il faut reconnaître que Mike Flanagan a un talent dingue pour les récits horrifiques teintés de psychologie. Samantha Sloyan, déjà effrayante dans Midnight Mass, sera de retour aux côtés d’un casting d’adolescents. On se prépare déjà à aimer The Midnight Club, qui s’annonce comme l’une des réussites de l’année (en tout cas, on l’espère).

Le Cabinet de Curiosités de Guillermo Del Toro, le 25 octobre sur Netflix

Si vous avez déjà dévoré The Midnight Club dès sa sortie, pas de panique, vous devriez ressentir de nouveaux frissons horrifiques devant cette série, qui tombe pile poil pour Halloween. Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l’eau, Hellboy, Pacific Rim… Guillermo del Toro est l’un des cinéastes les plus prolifiques dans le domaine du fantastique et de l’épouvante. Déjà aux manettes des séries Carnival Row et The Strain, le réalisateur ouvre son Cabinet de Curiosités pour Netflix en octobre.

Cette nouvelle création prendra la forme d’une anthologie autour de la thématique de l’horreur, diffusée sur quatre jours, du 25 au 28 octobre, à raison de deux épisodes par soir. Un évènement singulier pour Netflix, qui a plutôt l’habitude de dévoiler des saisons entières d’un seul coup. Chaque épisode sera dirigé par un réalisateur différent, comme Catherine Hardwicke (Twilight) ou Vincenzo Natali (Cube). Côté distribution, on pourra compter sur la présence de Rupert Grint (Harry Potter, Servant) et de Ben Barnes (Shadow and Bone), entre autres. Vivement que l’on puisse pousser la porte de cet étrange Cabinet de Curiosités, qui s’annonce tout simplement terrifiant.

Le Cabinet de Curiosités de Guillermo Del Toro sera disponible sur Netflix ici.

Wednesday, à l’automne sur Netflix

Ce n’était qu’une question de temps avant que Tim Burton n’envahisse enfin le monde des séries. Et il faut avouer que l’on ne peut que trépigner d’impatience puisque le réalisateur de Charlie et la Chocolaterie et Beetlejuice s’attaque à une icône de la pop culture gothique : la Famille Addams. Avec Wednesday, le cinéaste se concentre sur le personnage de Mercredi, désormais étudiante de la singulière Nevermore Academy. Tandis qu’elle tente de s’adapter à ce nouvel environnement, elle va devoir enquêter sur une série de meurtres…

Évidemment, on dit oui à l’équation Tim Burton + Famille Addams, qui semble faire des merveilles au vu des premières images dévoilées. Jenna Ortega (Jurassic World, Jane the Virgin) incarnera Mercredi et Christina Ricci, qui l’interprétait dans les films, sera également de la partie. Gwendoline Christie (Game of Thrones), Catherine Zeta-Jones (Chicago) et Luis Guzmán (Code Black) complètent le casting. Attendue pour l’automne, la série sera parfaite pour la saison des citrouilles et des fantômes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.