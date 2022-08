La série dérivée de Game of Thrones a enfin un générique : il dure 1 minute 38 et reprend le même musique que sa grande sœur. Mais les clins d’œil y sont beaucoup moins nombreux.

House of the Dragon était une des séries les plus attendues de la rentrée 2022, trois ans après la fin de sa grande sœur, Game of Thrones. Cependant, après la diffusion de l’épisode 1 le 22 août dernier, les fans ont eu la surprise — et la déception — de remarquer que la production n’avait aucun générique, à part un logo qui s’affiche l’espace de quelques secondes avant de disparaître.

Pour aller plus loin Tous les détails du générique de House of the Dragon que vous avez manqués

Le générique de House of the Dragon apparait donc bien à l’épisode 2

C’était en fait un tour de passe-passe volontaire : le générique de House of the Dragon a été intégré seulement au deuxième épisode. Il n’a fallu que quelques minutes après sa diffusion outre Atlantique pour qu’il soit extrait par des fans et mis en ligne sur YouTube.

Malgré sa longue durée (1min38), le générique dévoile, à première vue, beaucoup moins d’éléments que celui de Game of Thrones, qui représentait les lieux dans lesquels se déroulaient l’action, et se modifiait en fonction des déplacements de ses personnages.

En revanche, ce qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c’est que la musique du générique culte a été reprise et calquée sur son prequel : on retrouve ainsi les notes de violon si caractéristiques de l’ambiance de la série de HBO.

Si vous souhaitez voir le générique dans son environnement complet, il faut se rendre en France sur OCS (entre 10,99 euros et 12,99 euros par mois) ou passer par l’abonnement Amazon Prime (à 11,99 euros par mois).

Un extrait du générique de House of The Dragon // Source : HBO

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.