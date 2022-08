Le premier épisode de House of the Dragon vient d’être diffusé sur HBO et OCS. Les points communs avec Game of Thrones sont nombreux, mais le générique manque à l’appel, alors qu’il était très attendu.

Les fans de l’univers de Game of Thrones attendaient ce moment depuis bien longtemps : le retour à Westeros, grâce au spin-off, House of the Dragon. Le premier épisode a été diffusé ce lundi 22 août à 3h du matin, sur HBO et en simultané sur OCS. Les avis et théories vont déjà bon train pour ce préquel dédié aux Targaryens.

Sauf qu’il y a un problème, et pas des moindres : le générique de Game of Thrones faisait partie intégrante de la série, il fait partie des éléments cultes. Qu’elle ne fut pas la surprise générale en découvrant que le pilote de House of the Dragon était dépourvu du moindre générique !

On trouve seulement le logo de la maison Targaryen apparaître, mais rien de plus. Une absence d’autant plus frustrante que la musique de Ramin Djawadi est de retour aux compositions, avec sa même patte épique. Est-ce que définitif ?

Le générique est gardé pour l’épisode 2

Il semblerait que cette absence ne concerne que le pilote. Un générique devrait apparaître dès l’épisode 2, diffusé la semaine prochaine, dans la nuit du 28 au 29 août.

C’est ce que suggèrent les informations de plusieurs médias américains grâce à des sources chez HBO. Les cocréateurs Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont expliqué à ET Online que « c’était un choix créatif » : « Il semblait important qu’une fois le rideau levé, pour ainsi dire, avoir un générique serait un petit plaisir. Nous voulions aller de l’avant et raconter l’histoire. » Le premier épisode est donc conçu pour aller droit au but.

Même son de cloche du côté de Vulture, qui écrit qu’un « insider de HBO a déclaré (…) que les showrunners voulaient nous donner une sorte d’ouverture à chaud pour commencer à raconter l’histoire sans le petit plaisir d’un générique signé Ramin Djawadi ». Avant de confirmer que « nous allons nous laisser aller au plaisir d’un savoureux générique la semaine prochaine. »

Le générique de GoT faisait partie de ses points forts. // Source : HBO

Ce choix diffère de la série originelle. Dès le tout premier épisode de Game of Thrones, il y a de cela 11 ans, le générique apparaissait immédiatement — non en ouverture de l’épisode, mais après plusieurs minutes de scènes introductives.

En revanche, il est à noter qu’à ce jour, personne d’extérieur à HBO n’a vu ce nouveau générique, même pas les journalistes. Lorsque nous avons eu accès aux 6 premiers épisodes de la saison pour notre critique, aucun d’entre eux n’était pourvu du moindre générique, remplacé par le logo de la maison Targaryen apparaissant quelques secondes, comme ce que vous avez pu voir pour l’épisode 1. Sans doute la chaîne a-t-elle voulu garder ce secret jusqu’au bout. Espérons que les sources de Vulture ou ET Online soient fiables.

