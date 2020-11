Le confinement ne doit pas empêcher de passer du temps avec vos proches, même si c'est à distance. Pour cela, il y a des jeux tout à fait adaptés à cette période. Ils peuvent même agrémenter une soirée « skypéro ».

Ça y est : un premier week-end a été passé en confinement et le second est là. Si vous trouvez le temps long, ou si vous voulez égayer différemment vos sessions de visio+apéritif (qu’on appelle aussi « skypéros »), peut-être est-ce du côté des jeux en ligne qu’il faut se tourner. Mais attention, pas question de proposer n’importe quoi : l’idée de cette sélection est de proposer des jeux qui se prêtent à ce type de soirée.

Aussi nous sommes-nous efforcés de ne retenir que des jeux vidéo impliquant des parties très courtes, que l’on peut stopper à tout moment et qui sont dénués d’enjeu. En somme, des jeux qui pourraient aussi convenir à des personnes qui ne sont pas très branchées jeu vidéo, à vos parents et, autant que possible, qui permettent de discuter à voix haute, avec un casque micro ou via les enceintes du PC.

Among Us

Est-il nécessaire de présenter Among Us ? Pas auprès de celles et ceux qui connaissent déjà ce jeu multijoueur. Mais pour les autres, une brève explication s’impose. À bord d’un vaisseau spatial, des astronautes (chacun d’entre eux est contrôlé par un joueur) doivent effectuer diverses missions. Problème : au moins l’un d’eux est un traitre et il vous faut le démasquer, avant que tout le monde ne se fasse tuer.

Cela vous rappelle quelque chose ? C’est normal : Among Us reprend les mécaniques de jeux de société comme le Saboteur ou le Loup-Garou. Après chaque mort, les membres survivants doivent se réunir pour discuter des évènements, dire ce qu’ils ont fait et prouver autant que possible qu’ils n’ont rien à voir avec toute cette histoire… et le mieux, évidemment, c’est d’échanger de vive voix !

Vous voulez en savoir plus ? Cela tombe bien, nous avons un article consacré à ce jeu.

Skribbl.io

Vous voyez Dessiner, c’est gagné ? Alors vous voyez le principe de Skribbl.io. Sauf qu’au lieu d’avoir un vrai tableau blanc et vos proches dans la même pièce, vous devez dessiner à la souris sur un fond blanc (à moins que vous possédiez une tablette graphique) dans le temps imparti. Vous pouvez évidemment fixer la durée pour deviner le mot, les mots à deviner et le nombre de rounds.

Aspect intéressant de Skribbl.io : il est possible de choisir des mots prédéfinis à l’avance (pensez à définir le français comme langue) ou d’utiliser, exclusivement ou non, des mots personnalisés. Pendant qu’un des joueurs dessine, les autres ont accès à un tchat sur le côté pour donner la bonne réponse. Vous pouvez aussi la donner à voix haute en la hurlant dans le casque micro, mais le jeu ne la comptabilisera pas.

Geoguessr

Geoguessr est, comme son nom le laisse entendre, un site où vous devez tenter de deviner à quel endroit d’une carte vous vous trouvez. Le jeu vous montre une vue avec Street View, avec à côté une carte de Google Maps. Vous devez alors essayer de trouver où vous vous trouvez et, si vous pensez avoir la réponse, de placer une épingle sur la carte à l’endroit le plus proche de votre point de départ.

Pour corser l’affaire, Geoguessr intègre des options comme un décompte pour trouver la bonne réponse ou des restrictions de mouvement (par exemple : pas le droit au zoom ou interdiction de bouger). Un bémol : le jeu est gratuit en solo, mais nécessite un compte pro si vous voulez jouer à plusieurs. L’abonnement coûte 2,99 euros par mois. Pour passer un bon moment avec des amis, pourquoi pas ?

Heave Ho

Vous voyez Dessiner, c’est gagné ? Hé bien cela n’a rien à voir. Ici, il s’agirait plutôt de « Pousser dans le vide, c’est gagné ». Fall Guys : Ultimate Knockout est un cocktail entre un Party Game et un Battle Royale, où vous devez tenter de rester debout en dernier, après une succession d’épreuves qui semblent convoquer tout à la fois Koh Lanta, Intervilles et Ninja Warrior. Et bien sûr, vous pouvez pousser vos camarades.

Ici, vous ne jouez pas qu’avec vos amis : vous êtes avec eux, et avec beaucoup d’autres joueurs. Il vous faut alors survivre le temps de la manche, où jusqu’à 5 personnes peuvent être éliminées. Bien sûr, rien ne vous interdit de mettre des bâtons dans les roues de vos amis. Après tout, ici c’est chacun pour soi ! Pas besoin d’être particulièrement habile du clavier ou de la manette pour s’amuser.

Pour aller plus loin, rendez-vous donc dans notre article dédié.

Et sinon ?

Si ces quelques jeux en ligne ne vous convainquent pas, vous pouvez aussi explorer notre sélection de jeux de société en ligne, qui sont par ailleurs gratuits. Lors du tout premier confinement, nous avions retenu Board Game Arena, Boîte à jeux, Happy Meeple, Tabletopia et Yucata — histoire de changer des Petits Chevaux, des Dames ou du Scrabble. L’occasion de sortir des sentiers battus.

Et si vous voulez plutôt creuser du côté des jeux vidéo purs et durs, vous ne devriez avoir que l’embarras du choix. Difficile cependant d’en proposer un qui se prête à un « skypéro », car de nombreux titres requièrent plutôt du temps et de la concentration. En outre, ils nécessitent souvent d’acheter le jeu, d’avoir un PC qui tient la route (ou d’avoir la console appropriée), voire même de payer un abonnement.

