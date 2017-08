GearBest fait le plein de promotions sur les smartphones aujourd'hui. Découvrez notre sélection de 4 smartphones à moins de 200 euros !

Avec la multitude de smartphones qui sortent chaque année, il est difficile d’en trouver un qui répond à nos besoins et surtout à notre budget. Laissez-vous guider par notre sélection de smartphones aujourd’hui en promotion à moins de 200 euros sur GearBest.

Xiaomi Red Note 4 Xiaomi Redmi Note 4

Le Xiaomi Redmi Note 4 est équipé d’un écran de 5,5 pouces FHD, d’un Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2 Ghz épaulé par 3 ou 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go de ROM, d’un appareil photo de 13 Mpx (frontal 5 Mpx) et d’une batterie de 4100 mAh. Pour ce qui est du réseau, il est compatible avec les fréquences B3, B7 et B20.

D’un très bon rapport qualité/prix, ce smartphone au design appréciable dispose d’un bel écran et d’un capteur d’empreintes assez utile ainsi que d’une autonomie appréciable. Toutefois, son interface MIUI 8 reste parfois capricieuse (mais il passera bientôt sous MIUI 9) et son appareil photo peut s’avérer un peu décevant.

Le Xiaomi Redmi Note 4 est disponible :

à 160 euros sur GearBest avec le coupon : GPNTE en version 4 Go – 64 Go

en version 4 Go – 64 Go à 123 euros sur GearBest avec le coupon : RNoteGB en version 3 Go – 32 Go

en version 3 Go – 32 Go Son petit plus : un très bon rapport qualité/prix

Xiaomi Mi Max 2 Xiaomi Mi Max 2

Le Xiaomi Mi Max 2 dispose d’un écran 6,4 pouces QHD IPS, d’un Snapdragon 625 octa-core à 2 GHz, d’une Adreno 506 à 650 MHz, de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, d’un appareil photo de 12 Mpx (frontal 5 Mpx) et d’une batterie de 5200 mAh.

Compatible seulement avec les fréquences B3 et B7, ce qui rendra la 4G difficile à capter (sauf chez Free), il conviendra surtout pour les personnes qui recherchent un smartphone avec une grande taille d’écran (parfait pour certaines personnes âgées ou pour ceux qui souffrent de soucis de vision).

Le Xiaomi Mi Max 2 est disponible à 202,1 euros sur Gearbest avec le code de réduction MAX2HD.

Son petit plus : une très grande autonomie

Xiaomi Redmi 4X Xiaomi Redmi 4X



Le Xiaomi Redmi 4X est muni d’un écran 5 pouces HD, d’un SoC Snapdragon 435 octa-core à 1,4 GHz, d’une Adreno 505, de 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, d’un appareil photo de 13 Mpx (frontal 5 Mpx) et d’une batterie de 4100 mAh. Pour la 4G, il est compatible B3, B7 et B20.

Si son capteur d’empreintes digitales reste peu pratique et que son appareil photo pèche en basses lumière, son interface, son autonomie, son prix très bas et sa compatibilité avec la majorité des fréquences 4G (dont la fameuse B20) ne peuvent que séduire.

Le Xiaomi Redmi 4X est disponible à 106,94 euros sur GearBest avec le code promo : HERN4.

Son petit plus : prix très compétitif

Maze Alpha Maze Alpha

Le Maze Alpha est équipé d’un écran borderless 6 pouces AMOLED FHD avec la technologie Gorilla Glass, d’un SoC Helio P25 octa-core à 2,5 GHz, d’une Mali-T880, de 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, d’un appareil photo à double capteur de 13 Mpx et 5 Mpx (et frontal 5 Mpx) et d’une batterie de 4000 mAh. Niveau réseau, il est compatible avec la B20, la B3 et la B7.

Le Maze Alpha dispose d’une fiche technique solide qui lui permettra de suivre vos usages quotidiens efficacement.

Il est disponible :

à 176,84 euros sur GearBest pour la version 6 Go de RAM et 64 Go de ROM

à 154,1 euros sur GearBest pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de ROM

Son petit plus : son écran borderless

À vous de choisir !