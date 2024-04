Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avoir des plantes chez soi est source de bien-être, à condition de savoir s’en occuper. Pour éviter de les voir dépérir, des plantes artificielles peuvent être une solution, surtout si elles sont en briques.

C’est quoi, la promotion sur ce set de Lego Plantes ?

Le Lego Les Plantes Miniatures est vendu 49,99 € sur le site officiel de Lego. Il est en ce moment proposé sur Cdiscount au prix de 39,59 €.

Le set est aussi disponible au prix de 39,99 € sur le site de Leclerc. Le retrait et la livraison en magasin sont gratuits, et la livraison à domicile est facturée 5,99 €.

C’est quoi, ce Lego ?

Pour avoir un intérieur feng-shui, rien de mieux que des plantes, ou des Lego. Ce set de plantes miniatures permet de créer une décoration florale élégante, sans avoir à l’arroser. Un coup de plumeau de temps à autre suffit à entretenir ce set, composé de neuf différentes plantes en pot. Vous retrouverez des espèces arides, tropicales et carnivores, chacune placée dans un pot à construire de couleur terre cuite.

Les différents modèles ont des niveaux de complexité de construction qui varient de facile à avancé, pour que chaque membre de la famille puisse construire sa plante. Il est possible de passer par l’application LEGO Builder pour consulter la version numérique des instructions de montage.

Les différentes plantes miniatures du set // Source : Lego

Est-ce que ce set de plantes en Lego vaut le coup en promotion ?

Une réduction de 10 € est toujours bonne à prendre. Ce Lego de la collection botanique est principalement conçu pour être exposé. Vous pouvez placer les neuf plantes ensemble, ou les éparpiller chez vous sur un bureau, des étagères ou votre meuble TV. Le set se compose au total de 758 pièces. La plante la plus haute mesure plus de 16 cm de haut, 10 cm de large et 6 cm de profondeur.

Notez que ce set inclut des feuilles en plastique fabriquées à partir de canne à sucre provenant de cultures certifiées durables. Des plantes à base de plantes donc.

Pour aller plus loin avec Lego

👉 Pourquoi on envoie des robots sur Mars, expliqué avec des Lego

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.