[Deal du jour] L’arrivée des beaux jours donne envie de troquer les transports en commun ou sa voiture pour circuler à vélo. Décathlon en profite pour brader quelques modèles de vélo électrique, dont le Riverside 520 E.

C’est quoi, la promo sur le vélo électrique de Décathlon ?

Le Décathlon Riverside 520 E est normalement vendu 1 399 € sur le site de Décathlon. Le modèle Gris est ce moment proposé au prix de 999 €.

Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage son prix. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VAE de Decathlon ?

Le Riverside 520 E, version améliorée du Riverside 500 E, est un vélo électrique abordable et de bonne qualité. Tout comme ce dernier, il se décline en quatre tailles, S, M, L et XL, pour une taille de 150 cm à 200 cm. Le design est plutôt classique et son style est parfaitement adapté pour rouler en ville sur des petits trajets, ou pour des balades à la campagne sur des chemins de campagne peu accidentés. Il est doté d’un châssis en aluminium d’environ 22 kg, et d’un cadre haut. Le deux roues est maniable et se conduit très bien et niveau confort, la selle B’twin Ergofit est parfaite pour les longs trajets et offre une bonne posture.

Le moteur brushless 250 W du Riverside 500 E est situé dans la roue arrière. Son couple de 42 Nm permet une assistance suffisante pour la plupart des conditions de route, et sera bien utile dans les côtes. La puissance délivrée offre une conduite fluide et agréable, avec une motorisation parfaitement silencieuse. Plusieurs modes de conduite sont présents, d’une assistance douce à une assistance adaptée aux montées plus difficiles. Le VAE vous poussera à la vitesse de 25 Km/h.

L’écran qui accompagne le Riverside 520 E // Source : Décathlon

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut le coup à ce prix ?

C’est une très bonne affaire à moins de 1 000 €, davantage avec les aides de l’État. En dehors de la conduite agréable, le Riverside 520 E procure un bon sentiment de sécurité. La bonne ergonomie générale est agréable guidon en main, et les freins à disques hydrauliques sont précis et procurent une bonne sensation de sécurité.

Niveau autonomie, comptez jusqu’au 100 km si toutes les conditions sont réunies. Une excellente autonomie qui permet d’assurer plusieurs trajets quotidiens. En mode d’assistance Boost, l’autonomie descendra jusqu’à 60 km, ce qui reste une bonne performance. Niveau accessoire, le Riverside 520 E embarque des feux avant et arrière, une béquille, une sonnette, ainsi qu’un écran de contrôle rétro-éclairé pour consulter des informations relatives à la conduite.

