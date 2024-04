Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Après une première Pixel Watch loin d’être parfaite, Google apporte des nouveautés bienvenues à cette seconde itération. La Pixel Watch 2 corrige les erreurs de son ainée et devient un modèle bien plus intéressant, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur la Pixel Watch ?

La Google Pixel Watch 2 est commercialisée fin 2023 au prix de 399 €. Le modèle Wi-Fi est en ce moment proposé au prix de 319 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre connectée ?

La Pixel Watch 2 possède toujours un design rond très élégant, plus grande réussite de la première version. Les finitions sont très bonnes et le bracelet est confortable. Le boîtier de 41 mm ne conviendra cependant pas forcément aux plus grands poignets, où la montre fera un peu petite. Vous pourrez personnaliser son aspect selon vos envies, avec des bracelets au look sport ou des bracelets plus classiques. Notez que la montre est certifiée IP68 et résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau.

Sa dalle AMOLED d’une définition de 450 × 450 pixels et d’une densité de 320 ppp offre une bonne luminosité pour une utilisation en extérieur, même en plein soleil. Dans l’ensemble, et malgré des bordures encore trop épaisses, l’écran est agréable à consulter, mais n’arrive toujours pas au niveau des concurrents. La puce Exynos 9110, qui était déjà un peu datée pour la Pixel Watch 1, laisse sa place à la puce Snapdragon Wear 5100 de Qualcomm. Cette dernière, plus performante, rend la Watch 2 bien plus rapide. Les menus et animations sont fluides et les applications ne rament pas. L’expérience utilisateur est dans l’ensemble appréciable.

Est-ce que la Pixel Watch 2 vaut le coup avec cette promotion ?

Avec 80 € de réduction, la Pixel Watch 2 de Google est une montre connectée qui vaut le coup. Wear OS, habille la montre et est simple d’utilisation, avec de nombreuses applications accessibles sur le Play Store. Pensée pour la santé et le sport, la montre propose différentes données pertinentes et un suivi sportif complet. Dommage cependant que l’écosystème Fitbit est inutilement complexe, avec l’utilisation de deux comptes obligatoires (Google et Fitbit). Le système est toutefois plaisant à utiliser et les données telles que le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil sont complètes. Le suivi sportif est quant à lui précis et le GPS fiable.

Enfin, l’autonomie de la Pixel Watch 2 est d’une journée d’utilisation, et jusqu’à trente heures. Comptez environ 1 h 15 pour la recharger complètement.

