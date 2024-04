Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Orange propose quelques offres fibre intéressantes, mais un peu chères, qui donne surtout envie de se tourner vers des opérateurs low cost. En ce moment, deux abonnements sont en promotion à un excellent prix.

C’est quoi, les offres sur les abonnements fibre d’Orange ?

L’offre Livebox Up Fibre d’Orange, normalement proposée à 33,99 € par mois, est en ce moment au prix de 29,99 € par mois pendant 6 mois, puis 51,99 euros par mois. Un engagement de 12 mois est nécessaire pour profiter de l’offre.

L’abonnement Livebox Max Fibre est quant à lui au prix de 34,99 € par mois au lieu de 39,99 €. Passé six mois, il passe au prix de 57,99 € par mois. Un engagement de 12 mois est aussi nécessaire pour profiter de l’offre.

Que propose la Livebox Up fibre d’Orange ?

Cet abonnement comprend la fibre internet d’Orange, qui s’accompagne de la Livebox 6, dotée du Wi-Fi 6E. Orange promet des débits jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi. Un répéteur Wifi 6 est aussi compris pour optimiser la connexion dans votre foyer. Le décodeur Ultra HD 4K avec jusqu’à 140 chaînes TV est inclus, et vous aurez la possibilité de choisir soit un deuxième décodeur TV Ultra HD 4k ou une clé TV.

Les très bonnes infrastructures d’Orange permettent un débit constant, idéal si vous travaillez à la maison. Les vitesses de connexion sont aussi idéales pour regarder du contenu en 4K sur les plateformes de SVOD sans perte de qualité, ou encore gérer une installation domotique sans ralentissement. Le Wi-Fi 6 permet aussi une meilleure fluidité pour le streaming, les téléchargements ou encore pour jouer en ligne.

L’abonnement Just Fibre d’Orange ne propose que la fibre à petit prix // Source : Orange

Et la Livebox Max ?

La Livebox Max offre des débits plus importants, jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi. La Livebox 7 est aussi dotée du Wi-Fi 6E et offre une connexion ultra-rapide. Jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi 6 sont inclus sur demande, pour étendre votre couverture Wi-Fi. Le décodeur TV 6 accompagne l’abonnement Max. Il permet une qualité d’image Ultra Haute Définition 4K et le Dolby Atmos pour l’audio.

Cet abonnement Max ainsi que l’abonnement Up s’accompagnent bien sûr d’une ligne téléphonique fixe qui inclut les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada.

