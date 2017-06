La Tesla Model 3 a été prise en photo attachée à un Superchargeur de la marque américaine. Les clichés montrent un design qui s'approche de la version finale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La Tesla Model 3 est peut-être l’un des véhicules les plus attendus de ces dernières années. Avec ce modèle, Elon Musk souhaite toucher un segment de marché qui a été privé de Tesla jusqu’alors, dans la mesure où les Model X et les Model S sont des véhicules qui tournent autour des 100 000 €. La Model 3, avec un prix d’entrée autour de 35 000 €, entend faire arriver les modèles tout électrique de la marque dans des zones tarifaires bien plus compétitives. Et si le design définitif n’a pas encore été dévoilé officiellement par Tesla, ces photographies prises par un utilisateur de Reddit semblent montrer ce qui s’approche de la voiture en version finale — aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur.

Cette Model 3, conduite par un employé, a été repérée sur un Superchargeur. L’utilisateur affirme que cet employé lui a confirmé qu’on s’approchait du design final avec le modèle qu’il avait devant les yeux. Si le look extérieur est déjà familier, ces photos permettent de découvrir un peu plus l’intérieur de la Model 3, qui ressemble un peu à la Model S du côté des finitions. Les amateurs reconnaîtront en un clin d’œil le changement principal sur le tableau de bord : l’écran vertical a été remplacé par un écran horizontal qu’on espère réactif et simple à utiliser en conduisant.

On note également que le Model 3 présent sur les photos a une option toit panoramique qui remplace l’habitacle métallique par du verre, autant de fenêtres pour que les gamins regardent les étoiles sur les longs trajets. Enfin, une autre photographie nous permet de voir les caméras qui animent le pilotage automatique de la Tesla — et bientôt, la conduite autonome.