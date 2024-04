Lecture Zen Résumer l'article

Quelques mois après un restylage, Tesla lance la Model 3 Performance. Une ligne saute aux yeux dans ses caractéristiques : elle perd 100 kilomètres d’autonomie par rapport à la Model 3 Grande Autonomie.

J’ai toujours eu du mal à saisir la raison d’être de la Tesla Model 3 Performance. Elle consiste à payer plus pour rouler moins, tout ça pour gagner un aileron en carbone et quelques millisecondes sur le 0 à 100 km/h (ce qui ne sert pas à grand-chose au quotidien, sauf à adorer écraser la pédale d’accélérateur). La nouvelle Tesla Model 3 Performance, qui ne s’appelle pas Ludicrous, suit cette tendance, à ceci près qu’elle gagne un atout par rapport à l’ancienne. Elle est beaucoup plus jolie que les autres, grâce notamment à un museau plus racé.

Il n’empêche, cette beauté a un prix : l’autonomie est donnée pour 528 km selon le cycle WLTP — en baisse de 19 km par rapport à l’ancienne. C’est à pleine plus que la déclinaison Propulsion (513 km, en 19 pouces) et, surtout, beaucoup moins que la version Grande Autonomie (629 km, en 19 pouces). On constate quand même un écart de 100 km, en dépit d’une taille de batterie équivalente (79 kWh). Qu’est-ce qui peut expliquer cet écart ?

Tesla Model 3 Performance (2024) // Source : Tesla

Les jantes de 20 pouces pénalisent la Model 3 Performance sur l’autonomie

Sur le 0 à 100 km/h, la Model 3 Performance ne gagne que 1,3 seconde par rapport à la Model 3 Grande Autonomie — qui est, elle aussi, équipée de deux moteurs. L’écart n’est donc pas abyssal non plus en faveur de la variante la plus sportive des deux, même si on imagine que les quelques chevaux supplémentaires ont une incidence sur la consommation.

Mais c’est davantage la taille des jantes qui plombe la Model 3 Performance. Elle est chaussée en série de 20 pouces, quand les autres Model 3 ne vont pas plus loin que les 19 pouces. Or, plus la taille des roues est grande, moins l’efficience est bonne en raison de la résistance au roulement. À noter aussi que la nouvelle Model 3 Performance dispose de pneus plus larges à l’arrière (275 mm, contre 235 pour les autres).

Autonomie des Model 3 en fonction des jantes :

Model 3 Propulsion : 554 km en 18 pouces et 513 km en 19 pouces

Model 3 Grande Autonomie : 678 km en 18 pouces et 629 km en 19 pouces

Model 3 Performance : 528 km en 20 pouces

On peut considérer qu’un pouce supplémentaire fait perdre entre 40 et 50 km d’autonomie en cycle WLTP. En 19 pouces, la Model 3 Performance grimperait donc en théorie à 578 km — ce qui donnerait une différence plus proche de la génération d’avant par rapport à la Grande Autonomie (547 contre 602). Il n’empêche, le gap n’est pas aussi important sur le Model Y : 533 km pour le SUV Grande Autonomie (20 pouces), contre 514 pour l’équivalent Performance (21 pouces).

Selon ce document de certification publié sur Twitter le 5 avril, la Model 3 Performance aurait une consommation WLTP de 16,7 kWh/100 km, en légère hausse par rapport à l’ancienne (16,5 kWh/100 km).

