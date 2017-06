Les Superchargeurs de Tesla, qui permettent de recharger ses véhicules électriques rapidement, devraient à terme opérer la bascule vers une alimentation par énergie solaire. C'est ce qu'affirme Elon Musk, allant jusqu'à clamer que ces bornes finiront par « être déconnectées du réseau électrique ».

Tesla ne compte pas seulement doubler le nombre de Superchargeurs installés d’ici la fin de l’année 2017 : à en croire Elon Musk, les bornes de recharge de ses voitures électriques doivent aussi opérer — dans leur majorité mais à un calendrier encore non défini — une bascule vers l’alimentation par énergie solaire et batterie.

C’est ce qu’a indiqué l’entrepreneur en réponse à un internaute sur Twitter : « Tous les Superchargeurs vont être convertis à une alimentation solaire/batterie. Au fil du temps, presque tous les Superchargeurs vont être déconnectés du réseau électrique ».

En l’absence de toute prévision, on sait au moins que cette bascule vers la combinaison panneau solaire + batterie Powerpack (qui permet de stocker l’énergie solaire emmagasinée) sera liée au déploiement des Superchargeurs V3, qui devraient permettre de recharger une Tesla en seulement quelques minutes grâce à une puissance de plus de 350 kW — contre environ 40 minutes de charge aujourd’hui pour arriver à 80 % de batterie.

All Superchargers are being converted to solar/battery power. Over time, almost all will disconnect from the electricity grid.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2017