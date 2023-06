Au cours d’une conférence, Mary Barra, PDG de General Motors, a donné son avis sur Tesla et a indiqué que les voitures électriques pour le grand public ne seraient, selon elle, pas rentables avant de nombreuses années.

Leader du marché de l’automobile électrique, le constructeur américain Tesla domine largement les débats sur l’électrification du parc automobile mondial. De nombreux constructeurs lui ont emboité le pas, pour respecter les législations en vigueur. Mais peuvent-ils être aussi rentables que Tesla, qui s’est lancé sur ce terrain en prenant des années d’avance ?

C’est sur ce point qu’est intervenue Mary Barra, DG du groupe General Motors, lors d’une conférence de Sanford Bernstein, comme le rapporte Electrek dans un article du 5 juin. La patronne de GM n’a pas pour habitude d’évoquer un de ses concurrents, mais cette fois-ci, elle n’a pas hésité à admettre la réalité, tout en émettant une hypothèse qui devra se vérifier : l’avance de Tesla sur le marché de l’automobile électrique est réelle, mais elle ne pourrait être que temporaire.

Tesla travaille sur ses propres batteries pour réduire les coûts

Au cours de cette conférence tenue aux États-Unis, Mary Barra a clairement admis que Tesla a l’avantage sur la concurrence pour l’heure, en termes de technologie, en rentabilité et en échelle de production.

En revanche, la DG de General Motors a estimé que le coût des batteries de voitures électriques était encore trop élevé pour produire des véhicules adaptés au marché de masse, avec des prix variant entre 30 000 et 40 000 dollars (entre 28 000 et 37 000 euros). Selon Mary Barra, le coût d’un véhicule à combustion et d’un véhicule électrique devrait être similaire « quelque part d’ici la fin de cette décennie, voire un peu plus tard.» Il faudrait donc attendre 2030 pour qu’une voiture électrique coûte pareil qu’une thermique.

Cette prise de position d’une des principales figures de proue de General Motors vis-à-vis de Tesla est assez forte, mais également risquée, au vu de la stratégie agressive de la société d’Elon Musk. Au cours des dernières semaines, Tesla a fortement réduit les prix de ses Model 3, X, S et Y sur le marché international et bénéficie de nombreuses aides locales pour faciliter la transition vers le tout-électrique.

Les Tesla sont très prisées des adeptes de l’automobile électrique // Source : Tesla

De plus, l’entreprise basée au Texas prévoit de fabriquer ses propres éléments de batteries afin de réduire ses coûts. On évoque même la possibilité d’avoir une usine de fabrication de batteries en Allemagne. Un moyen de profiter du bonus écologique dans certains pays du continent européen, dont la France.

La rentabilité, une priorité pour GM ?

De son côté, General Motors s’est lancé dans le marché de la voiture électrique avec plusieurs véhicules abordables : les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Malheureusement pour les consommateurs, le groupe a décidé de ne plus les produire, au profit de modèles plus chers comme la Cadillac Lyriq ou le GMC Hummer électrique à la batterie monstrueuse, et donc, coûteuse.

Le Hummer électrique possède une batterie imposante // Source : Hummer

La Chevrolet Equinox devrait, de son côté, devenir le nouveau joyau de la voiture électrique accessible chez General Motors… mais à quel prix pour les automobilistes ? Selon les dernières rumeurs, son prix à la vente se situerait aux alentours de 30 000 dollars.

Dans les années à venir, les constructeurs automobiles pourront sans cesse améliorer les capacités de leurs véhicules électriques à un coût moindre. Mais faudra-t-il attendre la fin de la décennie, voire plus longtemps, avant de voir de nouveaux véhicules à un tarif accessible pour les consommateurs tout en étant rentable pour les constructeurs ? Pour l’heure, seul Tesla semble maîtriser cela à l’échelle mondiale. Mais l’émergence des constructeurs asiatiques pourrait redistribuer les cartes…

