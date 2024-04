Lecture Zen Résumer l'article

Une partie des investisseurs de Tesla semblent avoir été hypnotisés par le discours optimiste d’Elon Musk lors des résultats financiers. Pourtant, rien de tangible n’a été mis sur la table. L’édito de la newsletter Watt Else du 25 avril revient sur le sujet.

Les dernières semaines ont été particulièrement chaotiques pour Tesla. L’entreprise cumule : résultats en berne, baisse des ventes et licenciements massifs. Il faut en plus ajouter à ce mélange les doutes suscités par les changements de stratégie. Tout ceci a fini par créer un cocktail assez explosif au moment de rendre des comptes aux investisseurs lors de la conférence des résultats trimestriels, qui s’est tenue le 23 avril.

Rien d’insurmontable pour Tesla, qui a déjà vécu bien pire dans son histoire. L’entreprise a toujours su se montrer résiliente, et cela ne semble pas près de changer. Alors que je pensais Elon Musk acculé, il a complètement su retourner la situation en sa faveur en une heure. Bel exploit.

Verre à moitié vide ou à moitié plein ?

Tandis que les investisseurs voient le verre à moitié vide, Elon Musk survend celui à moitié plein. Bien conscient que l’année risque d’être plus compliquée que prévu en termes de ventes, Elon Musk répond avec aplomb : « Je pense que les ventes seront plus élevées cette année que l’année dernière. » La réponse a de quoi surprendre alors que les autres constructeurs se tournent vers une valeur refuge : la voiture hybride, pour faire le dos rond le temps que cela passe. Tesla n’a hélas pas d’autre choix que d’affronter la tempête.

Elon Musk en interview // Source : Extrait vidéo Munro Live

Plus de Model 2 à 25 000 € ? Tesla dégaine de futurs modèles plus abordables qui reposeront sur les plateformes actuelles. Cela limite la prise de risque et évite de lourdes dépenses superflues. Dans le même esprit, la fabrication des batteries 4680, du Cybertruck ou du Semi semble enfin sortir de sa léthargie. Tous ces sujets de tension sur les derniers mois devraient d’ici à la fin d’année se transformer en or, à écouter le chef d’entreprise et son équipe.

Le futur de Tesla sera autonome, ou ne sera pas

Tesla a bien pris un nouveau cap : celui de devenir le leader de la voiture autonome, en plus d’être celui de l’électrique. Boosté par les progrès réalisés par son système de conduite autonome Full Self Driving (FSD) ces dernières semaines, Elon Musk fait reposer tout l’avenir de Tesla sur cette technologie. Il est persuadé d’avoir trouvé la solution parfaite.

En plus d’être vendu ou loué aux conducteurs de Tesla, le FSD sera commercialisé sous licence à d’autres constructeurs, Elon Musk n’en doute pas un instant. Mais c’est surtout le robotaxi qui concentre l’attention du chef d’entreprise. Tesla veut mettre en place une énorme flotte de « Cyber cab » opérée par la marque. Concrètement, Tesla ne voit dans cette solution que les sources de revenus possibles. Aucune limite, aucun défaut, aucun surcoût d’infrastructure n’arrêtera Tesla sur la question. Elon Musk a affirmé : « Même si je me fais kidnapper par des extraterrestres, Tesla résoudrait la question de la conduite autonome. »

Démonstration conduite autonome FSD V12 // Source : Extrait vidéo Tesla

Elon leur a mis des étoiles plein les yeux

Pour une fois, la conférence des résultats financiers a été bien préparée. Cela se sent tout particulièrement dans les réponses formulées. Alors qu’habituellement le chef d’entreprise hésite, bafouille et se prend les pieds dans le tapis, ce 23 avril, il a été concis, incisif et n’a pas vraiment laissé place à l’approximation.

Le contraire aurait probablement été une véritable catastrophe sur le cours de la bourse, qui semble miraculeusement rebondir avec vigueur. Les investisseurs retrouvent confiance dans le discours de la marque, même si tout ceci n’est probablement que de la poudre aux yeux. Ils sont comme envoûtés d’optimisme.

Même l’annonce du départ d’un n-ième vice-président de Tesla (Martin Vechia – VP relation investisseurs), quittant l’entreprise après 7 ans, a été accueillie avec bienveillance, et non avec inquiétude dans ce contexte. C’est pourtant une preuve que tout n’est pas aussi rose qu’il n’y parait dans le monde merveilleux de Tesla.

