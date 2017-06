En Belgique, deux passionnés d'automobile et des véhicules Tesla ont testé l'autonomie de leur Model S P100D. Résultat : record battu, avec près de 901 km parcourus en une seule et unique charge.

Tesla a de quoi se réjouir : deux conducteurs belges ont réalisé un nouveau record d’autonomie avec la Tesla Model S.

En une seule et unique charge, Steven Peeters et Joeri Cools ont ainsi conduit sur des routes de Belgique sur près de 901,2 km. Un circuit cartographié et effectué en 23 heures et 45 minutes.

L’expérience, décrite dans une note de blog, a nécessité une conduite régulière à une vitesse assez basse d’un Model S P100D, sans freiner ou s’arrêter et, surtout, sans utiliser la climatisation.

Le précédent record d’autonomie d’une voiture Tesla était de 885,6 km, réalisé par Casey Spencer, un ingénieur américain. Les deux personnes derrière le nouveau record ont conduit légèrement plus vite que ce dernier — 35,4km/h contre 38,6km/h —, tout en consommant moins — 88Watt-heure/km pour les Belges, un record là aussi.

Une telle expérience a nécessité une optimisation du chemin à suivre, d’autant plus en Belgique où les longues autoroutes de plus de 10 km se font rares. Steven Peeters et son comparse ont ainsi défini un circuit, comme il l’explique dans son article :

« Bien qu’il puisse être avantageux de conduire tout droit, avec de préférence un vent dans le dos, notre approche avait l’avantage de pouvoir apprendre à chaque tour. Au moment où nous avons terminé, nous savions parfaitement comment prendre chaque virage et rond-point pour être sur de conduire avec la consommation la plus basse. »

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4 — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2017

Ce record vient à peine d’être établi qu’Elon Musk voit déjà plus loin. Dans un tweet publié aujourd’hui, l’entrepreneur ambitieux a déclaré qu’ « avec les bonnes roues », il serait possible de faire rouler la Model S P100D sur plus de 1 000 kilomètres en une seule charge. À quand le prochain record ?