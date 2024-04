Lecture Zen Résumer l'article

Les agences fédérales américaines ont dévoilé une enquête sur l’Autopilot de Tesla, dans laquelle elles affirment que le programme d’assistance à la conduite du groupe d’Elon Musk, donne un faux sentiment de sécurité au conducteur.

Les autorités américaines ont ouvert une nouvelle enquête sur le système d’aide à la conduite Autopilot de Tesla le 26. L’agence fédérale NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) affirme avoir identifié plusieurs problèmes liés à des accidents survenus malgré la dernière mise à jour du programme en décembre dernier.

L’Autopilot est conçu pour aider les conducteurs à diriger, accélérer et freiner, laissant même la possibilité de retirer ses mains du volant par moment. Néanmoins, il nécessite toujours une intervention et une attention du conducteur. Dans son rapport, l’agence estime que l’Autopilot n’est pas conçu pour maintenir l’attention du conducteur sur la tâche de conduite. En temps normal, l’assistant prévient ses clients qu’ils doivent rester attentifs lorsqu’ils utilisent Autopilot, ce qui inclut le maintien des mains sur le volant et des yeux sur la route.

Or sur 59 accidents examinés par la NHTSA, l’agence a constaté que les conducteurs de Tesla disposaient de suffisamment de temps, « cinq secondes ou plus » pour réagir avant de heurter un objet. Dans 19 cas d’accidents, le danger était visible pendant 10 secondes ou plus avant la collision. En examinant les journaux d’accidents et les données fournies par Tesla, la NHTSA a constaté que les conducteurs n’avaient ni freiné ni tourné le volant pour éviter le danger dans la majorité des accidents analysés.

Assistance au conducteur plutôt qu’Autopilot

La NHTSA a également critiqué la dénomination de l’Autopilot, la qualifiant de trompeuse et suggérant qu’elle laisse les conducteurs penser que le logiciel a un contrôle total. À cet égard, les entreprises concurrentes tendent à utiliser des termes de marque comme « assistance au conducteur ». Le procureur général de Californie et le Département des véhicules automobiles de l’État enquêtent aussi sur Tesla pour publicité et marketing trompeurs.

Tesla, en revanche, affirme qu’il prévient les clients qu’ils doivent rester attentifs lorsqu’ils utilisent Autopilot et FSD, selon The Verge. La société déclare que le logiciel comporte des indicateurs réguliers qui rappellent aux conducteurs de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. La NHTSA et d’autres groupes de sécurité ont déclaré que ces avertissements ne vont pas assez loin et étaient « insuffisants pour prévenir les abus ». Malgré ces déclarations des groupes de sécurité, le directeur général Elon Musk a récemment promis que l’entreprise continuera à tout faire pour l’autonomie.

