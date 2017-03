Les sauvegardes des jeux Switch sont stockées sur la console. Et elle ne peuvent pas en bouger.

La Nintendo Switch est officiellement lancée depuis le 3 mars dernier et les problèmes n’ont pas tardé à apparaître. Nintendo a du pain sur la planche pour améliorer sa console et la rendre meilleure, notamment dans la gestion des sauvegardes, un point essentiel. Pour le moment, quand vous enregistrez une partie, les données sont exclusivement stockées sur la mémoire interne de la console et il est impossible de les copier ailleurs, comme sur une carte microSD par exemple. Autrement dit, vous ne pourrez pas transférer votre progression sur la Switch d’un autre pour continuer votre aventure.

Pas de transfert

La FAQ officielle de la Nintendo Switch est suffisamment explicite : « Les sauvegardes ne peuvent pas être copiées vers une carte microSD. » Comme il n’y a pas de cloud attaché à votre compte Nintendo non plus, alors cela éteint toute possibilité de reprendre sa session ailleurs que sur sa propre console (un vrai problème en cas de vol, de perte ou de casse). Et si jamais je n’ai plus de place sur ma console ? Eh bien Nintendo conseille de faire de la place (à noter que l’on peut supprimer un jeu en conservant ses sauvegardes).

En revanche, les cartes microSD peuvent bel et bien accueillir tout le reste, y compris les captures d’écran, les jeux téléchargés sur l’eShop, les mises à jour et les DLC… En bref, tout sauf les sauvegardes de jeu. En espérant qu’une mise à jour de firmware finisse par autoriser ce qui est possible chez la concurrence… depuis toujours.