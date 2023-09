Il existe une application qui permet de transformer son iPad en écran d’appoint. Seule condition : qu’il soit pourvu d’un port USB-C.

Et si votre iPad devenait un écran d’appoint pour que vous puissiez brancher une console dessus ? C’est la promesse de l’application Orion, présentée par Lux dans un communiqué publié le 20 septembre. « Dans le cinéma professionnel, il est courant de connecter un écran externe à votre caméra pour avoir une meilleure vue sur l’action », justifie cette entreprise spécialisée dans les caméras. Elle propose déjà l’application Halide Mark II, prix du design en 2022.

Elle ajoute : « Nous l’avons aussi conçue pour… le fun. Quand on voyage avec une Nintendo Switch, il est plaisant de jouer sur un plus grand écran, surtout en compagnie de ses amis. » Avec Orion, gratuite sur l’App Store, et une petite carte de capture vendue moins de 20 € sur Amazon, vous pouvez brancher votre PS5 sur un iPad et, ainsi, libérer la télévision (encore une meilleure solution que le PlayStation Portal) ou y jouer dans un lieu où il n’y aurait pas d’écran. Le tout dans une qualité optimale.

L’iPad peut devenir un récepteur HDMI. // Source : Lux

Brancher sa console sur un iPad, c’est possible

Cette fonctionnalité bienvenue ne fonctionnera que sur les iPad pourvus d’un port USB-C, grâce à une nouveauté apparue avec iPadOS 17 (la compatibilité avec les webcams et caméras externes). Aujourd’hui, la gamme de tablettes proposée par Apple est composée en majorité de modèles équipés d’un port USB-C. Seul l’iPad 9 est resté au Lightning, mais ses jours sont a priori comptés. Au niveau des tailles d’écran, il y a plusieurs choix possibles : 8,3 pouces (mini), 10,9 pouces (iPad 10, Air), 11 pouces (Pro) et 12,9 pouces (Pro). Sur le plus grand des iPad, qui dispose de la technologie mini-LED, l’expérience peut vraiment être qualificative.

Lux a opté pour un design très rétro concernant l’application Orion. Les développeurs se sont inspirés des télévisions et vidéos des années 80. L’idée reste malgré tout d’offrir une expérience ergonomique et simple d’utilisation. Le journaliste Cameron Faulkner, qui a pu la tester, indique dans un article publié le 20 septembre sur Polygon : « J’ai essayé avec la carte de capture Shadowcast de Genki et j’ai connecté ma Dreamcast (avec un adaptateur HDMI — ne me jugez pas, je suis allé loin), et tout fonctionnait à merveille. » Bref, ça donne envie.

L’iPad peut devenir un écran // Source : Lux

Si l’application Orion est gratuite, il est quand même possible de profiter d’options supplémentaires en payant 5,99 € une seule fois pour débloquer la version Pro. Elle permet d’ajuster plus précisément la luminosité, offre une mise à l’échelle 4K (grâce à une intelligence artificielle) et ajoute des filtres old-school en plus. On pourra par exemple jouer avec un rendu cathodique, ce qui ne manquera pas de plaire à celles et ceux qui adorent redécouvrir leurs madeleines de Proust dans les conditions d’époque. En plus d’avoir été développée avec beaucoup de passion (l’écran d’ouverture prend la forme d’un unboxing virtuel très mignon), Orion offre une vraie plus-value à un iPad pour quelques euros. Prochaine étape : l’iPhone 15 et son port USB-C ?

