Avec ces 10 utilitaires, vous allez booster en un rien de temps les possibilités de Windows 10. Bonus : ils sont tous gratuits.

2016 vous a convaincu que c’était le moment de renouveler votre machine principale ou de passer de macOS à Windows 10 ? Il est fort probable que le système d’exploitation de Microsoft ne soit pas suffisamment bien fourni en fonctionnalités natives pour répondre à tous vos besoins quotidiens — c’est d’autant plus le cas si vous venez de l’univers d’Apple. Ces utilitaires et applications ont été choisis par la rédaction pour répondre à des besoins essentiels : nous les utilisons toutes les semaines, si ce n’est tous les jours, sur nos machines Windows 10.

Notez que si vous débarquez dans le monde joyeux de Microsoft, vous risquez de tomber sur des dizaines de sites qui vont vous proposer des téléchargements accompagnés de malwares ou d’adwares, se faisant passer pour des téléchargements authentiques. Parfois, les pièges se trouveront dans un logiciel d’installation modifié sur lequel vous oublierez de décocher une case. Faites bien attention à ce que vous téléchargez sur Windows : les liens de la liste ci-dessous pointent tous sur des sites fiables (principalement, ceux des développeurs).

Analyse du contenu des disques WinDirStat

WinDirStat est un outil essentiel pour analyser le contenu de son disque dur et voir en un clin d’œil ce qui prend de la place. Après l’analyse, vous tomberez sur des blocs de couleur qui correspondent à des fichiers, regroupés par dossier. Un petit tour sur WinDirStat tous les mois vous permettra par exemple de vous apercevoir que vous avez oublié vos 40 Go de films de vacances dans un dossier temporaire de votre disque dur principal. Autant de place à récupérer en une suppression !

Téléchargez WinDirStat directement sur le site de l’éditeur, passez ensuite par FossHub ou SourceForge pour le téléchargement.

Anti-malware MalwareBytes

MalwareBytes est devenu une référence pour lutter contre les malwares sur Windows. Contrairement à pas mal de concurrents, ce logiciel n’est pas une arnaque qui devient petit à petit un malware publicitaire. C’est aussi un bon moyen de « réparer l’ordinateur » de vos parents quand vous venez leur rendre visite : la plupart du temps, les problèmes viennent des multiples adwares installés par mégarde. L’analyse de base est gratuite — MalwareBytes propose des versions payantes pour avoir notamment une protection en temps réel.

Cliquez sur « Télécharger Gratuitement » pour la version gratuite qui propose toutes les fonctionnalités avancées en essai pendant 14 jours.

Capture d'écran Lightshot

Ça y est : vous avez quitté macOS depuis 3 heures et vous regrettez déjà les fonctionnalités de capture d’écran natives, portées à la perfection par Apple — préhistoriques sur Windows. Qu’à cela ne tienne, il existe une application qui vous permettra de retrouver le confort de la capture d’écran précise par zone de sélection ou la capture de fenêtres, avec partages et annotations.

C’est gratuit, directement sur le site du développeur.

Lanceur d'application Wox

Microsoft a essayé de se mettre au lanceur d’applications et autres fonctionnalités avec Cortana, mais vous ne souhaitez peut-être pas partager plusieurs informations sur vous et vos habitudes avec Redmond. La meilleure alternative à Cortana et qui rappelle Spotlight de macOS est sûrement Wox. Votre productivité vous remerciera.

Disponible gratuitement sur GitHub.

Winrar en mieux 7-Zip

Vous en avez marre d’utiliser la licence à vie 30 jours de Winrar ? Cela tombe bien, il existe une excellente alternative pour compresser ou décompresser des archives. 7-Zip, c’est son nom, est un petit utilitaire qui sait absolument tout faire sur tous les fichiers compressés ou les images disque, des zip aux rar en passant par les iso.

Un must have gratuit et léger, à télécharger sur le site du développeur.

Épurer votre registre HijackThis

HijackThis est un couteau suisse puissant pour supprimer les entrées dans le registre Windows ou les fonctionnalités lancées automatiquement sans votre consentement. Il vous permettra en plus de vous débarrasser des traces laissées par certains virus et malwares, parfois bien enfouies dans votre système. Si vous ne voulez pas y aller sans filet, d’autant qu’une suppression d’une ligne importante pourrait faire du mal à votre ordinateur, un petit site vous permet d’analyser le contenu du rapport de scan produit par le logiciel pour vous aider à déterminer quels éléments sont potentiellement dangereux.

HijackThis se télécharge à cette adresse.

Caractères spéciaux WinCompose

Vous appuyez sur la touche Capslock, signifiant « verrouiller les majuscules ». Vous posez votre doigt sur le « é » en espérant pouvoir écrire un É. Un 2 apparaît à l’écran. Bienvenue sur Windows, un monde où la touche Capslock est en fait une touche Shift maintenue ! Qu’à cela ne tienne, vous pouvez tout à fait respecter la langue française et continuer à faire des À des É ou des œ si facilement accessibles sur les autres systèmes d’exploitation avec WinCompose. Ce petit logiciel open source et gratuit vous permet en effet d’assigner des caractères spéciaux à des combinaisons de touche sans vous prendre la tête. Nous vous expliquons comment l’utiliser à cette adresse.

Il se télécharge sur GitHub.

Édition d'image Paint.net

D’accord, Paint va devenir plus puissant dans les mois qui viennent. Mais en attendant, Paint.net fait déjà beaucoup de chose pour l’édition d’image sommaire et vous permettra de vous passer d’alternatives plus onéreuses (comme Photoshop) pour la plupart des tâches de retouche simples.

Il est gratuit et se télécharge par ici.

Édition de texte Notepad++

Si vous cherchez un bon éditeur de texte puissant, au design brut de décoffrage et aux fonctions vous permettant de taper et d’éditer du code de manière agréable, n’allez pas plus loin : Notepad++ fait tout cela de la meilleure des manières.

Open source et gratuit, il se télécharge ici.

Nettoyer son PC CCleaner

« Ce petit logiciel miraculeux va vous permettre d’accélérer votre PC en 2 secondes ! ! ! ! » dit la publicité qui va vous rediriger vers un adware bien lourd, vous installant au passage une ou deux barres de fonctions dans votre navigateur. Au beau milieu de l’océan d’arnaques se dresse CCleaner. Ce petit logiciel va vous permettre en quelques clics d’épurer votre registre, de nettoyer les logiciels qui se lancent au démarrage de Windows, mais également de faire des désinstallations complètes et propres de vos logiciels.

C’est disponible sur le site de l’éditeur — la version basique devrait vous suffire.

Si nous avons oublié des utilitaires incontournables pour Windows 10, n’hésitez pas à les signaler dans les commentaires !