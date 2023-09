Le réseau social TikTok permet de republier des vidéos, comme ce qu’il se fait déjà sur X (anciennement Twitter). Voici comment faire pour republier des vidéos sur TikTok.

Vous appréciez beaucoup cette vidéo de chat sur TikTok — tellement, que vous aimeriez la partager à tous vos contacts. Vous pouvez l’envoyer à tous vos amis par message, mais il y a peut-être encore plus efficace : vous pouvez aussi choisir de la republier. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur la republication des vidéos sur TikTok, et comment faire si vous voulez republier une vidéo.

Qu’est-ce qu’une republication ou un repost TikTok ? Que veut dire republier sur TikTok ?

Republier une vidéo sur TikTok revient à retweeter un message sur X (anciennement Twitter) : vous repartagez, à votre tour et à vos abonnés, la vidéo. Cela lui offre plus de visibilité, et l’aide à devenir virale.

La vidéo repartagée reste la même — vous ne pouvez pas y ajouter un commentaire, contrairement à ce qui se fait sur X. Autre différence : sur X, les retweets apparaissent directement sur votre profil, ce qui n’est pas le cas sur TikTok. Vos abonnés peuvent tout de même voir les vidéos que vous avez repartagées en allant sur votre compte, et en cliquant sur l’onglet dédié aux republications. Ce dernier se trouve au milieu de l’écran, et est illustré par la même icône que l’option « Republier » : deux flèches qui tournoient.

Comment faire une republication TikTok ?

Pour republier une vidéo, rien de plus simple.

Ouvrez votre application TikTok sur votre téléphone, et sélectionnez la vidéo que vous voulez republier. Cela peut être une vidéo que vous avez vue sur votre page « pour toi » (la for you page), ou bien dans votre feed « amis ». Vous pouvez aussi aller directement sur le profil du compte qui a partagé la vidéo que vous souhaitez republier. Ouvrez la vidéo, et cliquez sur l’option « Partager », symbolisée par la petite flèche vers la droite, qui se situe tout en bas à droite de l’écran. Une liste d’options s’ouvre. TikTok vous propose sur la première ligne plusieurs comptes à qui envoyer la vidéo par message. Dans la deuxième ligne, il vous indique que vous pouvez la partager à travers d’autres apps. Mais, il y a également l’option « Republier », le premier bouton jaune à gauche de la liste. Cliquez sur l’option « Republier ». Un petit encart blanc apparaîtra alors en bas à gauche de l’écran sur la vidéo, vous indiquant « Tu as republié ». Le tour est joué.

Les étapes à suivre pour republier une vidéo sur TikTok. // Source : Capture d’écran et montage Numerama

Où trouver le bouton « Republier » sur TikTok ?

Le bouton « Republier » n’est pas forcément évident à trouver. Il faut aller sur l’application TikTok, dans le menu « Partager », symbolisé par une flèche vers la droite, tout en bas de l’écran lorsqu’on regarde une vidéo.

Une fois qu’on a cliqué sur la flèche, un menu s’ouvre alors, qui propose plusieurs options de partage. Le bouton jaune « Republier » se situe sur la deuxième ligne, en première position à gauche. C’est sur lui qu’il faut cliquer.

Comment supprimer une vidéo republiée sur TikTok ?

Le menu des vidéos que vous avez republiées. // Source : Capture d’écran Numerama

Il est possible de supprimer la republication d’une vidéo. Pour cela, il faut vous rendre sur la page de la vidéo que vous avez republiée — soit en remontant votre feed, soit en retournant directement sur le profil du compte qui a partagé la vidéo.

Vous pouvez également aller sur votre profil : vos republications, ou reposts, apparaissent dans un onglet dédié. L’icône pour le trouver est au milieu de l’écran, et il s’agit du même logo que l’option « Republier » : deux flèches qui tournoient. Dans ce menu, vous trouverez les vidéos que vous avez republiées.

Une fois que vous avez trouvé la vidéo que vous voulez supprimer de votre liste de republication, suivez les étapes ci-dessous.

Ouvrez votre application TikTok, et cliquez sur la vidéo que vous voulez supprimer. Allez dans l’option « Partager », symbolisée par une flèche vers la droite, tout en bas de l’écran. Le menu qui s’ouvre vous propose plusieurs options. Cliquez sur le bouton « Supprimer la republication » (parfois écrit « Supprimer la republica » par faute de place), qui se situe sur la deuxième ligne, en première position à gauche. La republication est annulée.

Le bouton pour supprimer la republication. // Source : Capture d’écran Numerama

Comment avoir la fonction « Republier » sur TikTok ? Comment activer « Republier » ?

Si vous ne trouvez pas le bouton « Republier » sur TikTok, mettez à jour votre application : vous n’avez peut-être pas la dernière version du réseau social.

Qui peut voir les vidéos republiées sur TikTok ? Comment voir les republications sur TikTok ?

Tous vos abonnés peuvent voir les vidéos que vous avez republiées. Ils peuvent les voir directement sur votre profil, dans l’onglet dédié aux reposts. Ce dernier se trouve au milieu, et est symbolisé par l’icône « Republier », deux flèches qui tournoient.

Ils peuvent aussi les voir dans leur « for you page » : c’est à cela que sert la fonction « Republier ». Vos abonnés verront, parmi leurs vidéos habituelles, vos reposts, c’est-à-dire celles que vous avez repartagées.