Si proche de la perfection soit-il, Super Mario Odyssey n'est pas à l'abri de certains malins exploitant la moindre de ses failles.

Vous n’arrivez pas à choper les Lunes du mini-jeu de la corde à sauter dans Super Mario Odyssey ? Eh bien des petits malins ont trouvé le moyen farfelu d’exploiter un bug permettant de faire explorer le score. Un phénomène qui va jusqu’à toucher les classements mondiaux, où les meilleurs joueurs affichent tous le score maximum de 99 999. Une anomalie sur laquelle Nintendo va devoir se pencher pour mettre fin à l’hémorragie alors que son jeu est bel et bien dans la discussion pour être sacré GOTY (Game Of The Year).

Le mini-jeu de la corde à sauter, qui se trouve dans le monde de New Donk City, permet d’empocher deux Lunes supplémentaires à la faveur de paliers à atteindre : 30 et 100 sauts. Si le premier est relativement faisable, le deuxième requiert parfois de s’arracher les cheveux et c’est peut-être ce qui en a motivé certains à trouver un subterfuge. La marche à suivre pour déclencher le bug est assez capillotractée, mais elle semble fonctionner (malheureusement, nous n’avons pas réussi à la reproduire de notre côté).

Here's how you break the jumprope minigame :

1. Walk over to Talkatoo

2. Throw your hat above Talkatoo, then talk to him right before it hits him

3. Run all the way to the left sidewalk

4. Jump into the jumprope area and press R + ZR together

5. Wait 15 hours to reach 99,999 pic.twitter.com/gCQJD2Tu18

— Shane (@FourScore64) November 21, 2017