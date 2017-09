Le calendrier de sortie de Star Wars : Épisode IX est modifié. Lucasfilm annonce que le film arrivera au cinéma à la fin de l'année 2019.

Il fallait s’y attendre. Avec la décision de Lucasfilm de congédier le cinéaste à qui le tournage de Star Wars : Épisode IX avait été confié initialement, officiellement pour des différends créatifs, et la nécessité de trouver son remplaçant au plus vite, ce qui a été fait quelques jours plus tard avec le choix de J.J. Abrams, réalisateur qui s’est déjà occupé de l’Épisode VII, le planning de sortie a été bousculé.

Alors que l’on évoquait au départ une sortie en mai puis en juillet 2019 du film qui mettra un point final à la troisième trilogie de Star Wars, le compte officiel dédié à la saga sur Twitter a clarifié les choses : c’est le 20 décembre 2019 que les spectateurs devront se rendre dans les salles obscures pour connaître l’épilogue des aventures de Finn, Rey et Poe.

Star Wars : Episode IX is scheduled for release on December 20, 2019. pic.twitter.com/rDBqmuHX89 — Star Wars (@starwars) September 12, 2017

La décision de placer l’Épisode IX en fin d’année doit permettre au studio d’avoir assez de temps pour que la transition entre le cinéaste licencié, Colin Trevorrow, et J.J. Abrams se fasse sans précipitation. D’autant que le scénario est amené à être remanié, puisque un travail de réécriture va être effectué par le réalisateur du Réveil de la Force, en compagnie de Chris Terrio, l’oscarisé pour le scénario du film Argo.

Le tournage du dernier épisode de la trilogie n’a pas encore commencé. Lucasfilm a pour l’instant d’autres chats à fouetter, dans la mesure où le studio doit apporter les ultimes retouches à l’Épisode VIII, qui sortira au cinéma en fin d’année, et stabiliser le tournage du long-métrage consacré à Han Solo, puisque là encore les réalisateurs initiaux ont été virés et un remplaçant a été embauché en urgence.