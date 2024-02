Mace Windu a-t-il vraiment perdu la vie contre Palpatine, durant l’épisode III de Star Wars (La Revanche des Sith) ? A priori, oui. Mais la scène offre toutefois l’espoir d’une survie du maître Jedi. Et l’acteur qui l’a incarné, Samuel L. Jackson, table dessus pour le rejouer une dernière fois dans une série.

Vingt ans après sa dernière apparition au cinéma, Mace Windu pourrait bien faire son grand retour, mais cette fois sur petit écran. C’est en tout cas le désir clairement exprimé par Samuel L. Jackson, l’acteur qui lui a prêté ses traits, à l’occasion d’une interview accordée à Empire Magazine.

Si rien n’est officiellement décidé, l’acteur américain aujourd’hui âgé de 75 ans s’est dit disponible pour une série télévisée. Elle arriverait alors sur Disney+, le service de streaming du géant du divertissement, si elle était actée. Un feu vert réglerait également une bonne fois pour toutes le sort de Mace Windu après les péripéties du dernier film dans lequel il apparaît.

Mace Windu a vaincu Palpatine, avant de se faire trahir par Anakin Skywalker

Souvenez-vous : dans l’épisode III de Star Wars (La Revanche des Sith), Mace Windu et trois autres maîtres Jedi se rendent dans les appartements de Palpatine pour l’arrêter. Mace Windu a en effet appris d’Anakin Skywalker la véritable identité du chancelier, qui est en fait un maître Sith — Dark Sidious.

Un combat s’engage alors, Palpatine n’étant pas du tout décidé à se laisser interpeller. Après avoir passé au fil de l’épée (laser) les trois camarades de Mace Windu, ce dernier et Palpatine s’affrontent en un contre un. Le maître Jedi survivant parvient à prendre le dessus et s’apprête à châtier Palpatine, pour sauver le Sénat et la Galaxie par la même occasion.

Mace Windu, au centre, avec ses compagnonrs, lors de la tentative d’arrestation de Palpatine. // Source : Star Wars

Hélas, Anakin Skywalker, troublé par l’influence du chancelier, intervient au dernier mot et tranche une main de Mace Windu. Palpatine, voyant une occasion inespérée de s’en tirer, déchaîne alors des éclairs de Force sur le malheureux héros. Privé de son sabre laser, il ne peut plus parer l’attaque de Palpatine et termine jeté du haut de l’immeuble.

Mace Windu est-il vraiment mort ?

Depuis, Mace Windu est considéré comme mort, tué soit par les éclairs de Force, soit par la chute. En tout cas, le personnage n’a plus été revu en vie. La seule exception est à la toute fin de l’épisode IX de Star Wars, qui se passe une cinquantaine d’années après l’épisode III. Mace Windu est mort, mais il parle à Rey à travers la Force.

Cependant, la manière dont a été construite la scène du duel entre Mace Windu et Palpatine a toujours laissé une possibilité, même infime, d’une survie du premier face au second. Après tout, on n’a jamais vu clairement sa dépouille. Il a pu s’en sortir d’une façon ou d’une autre, même grièvement blessé.

Cette éventualité a toujours été entretenue par une partie des fans. Aujourd’hui, à l’occasion de la célébration des 25 ans de la prélogie de Star Wars (l’épisode I est sorti en 1999), elle est aussi reprise par Samuel L. Jackson. « Il n’est pas mort ! », a-t-il clamé. La déclaration d’un acteur n’a pas valeur officielle, mais elle traduit un sentiment.

Des fans s’amusent parfois à imaginer un Mace Windu qui serait toujours en vie. // Source : Star Wars Theory

Star Wars a la place pour une mini-série avec Samuel L. Jackson

À dire vrai, il n’y a pas beaucoup d’obstacles à la perspective d’une mini-série centrée sur Mace Windu. Cette approche a déjà été explorée en 2022 par Disney avec Obi-Wan Kenobi, un personnage hautement apprécié du fandom, dont le rôle a été re-confié à Ewan McGregor, deux décennies plus tard, là encore.

Re-exploiter des héros iconiques, même si cela confine au fan service, n’est pas du genre à effrayer Disney. Il s’avère que Mace Windu a une cote de popularité semblable à celle d’Obi-Wan Kenobi et l’acteur également. En outre, Mace Windu a un profil de dur à cuire, qui pourrait coller fort bien avec l’idée d’une survie.

D’aucuns pourraient arguer que le retour de Mace Windu dans l’intrigue pourrait causer des problèmes de cohérence scénaristique. S’il est vivant, pourquoi n’a-t-il pas agi contre l’Empire galactique ? Quelles ont été ses actions face à Palpatine ? Pourquoi n’a-t-il pas donné un coup de main à Yoda ou Obi-Wan Kenobi ? Et ainsi de suite.

Ce qu’il a été possible de faire avec Obi-Wan Kenobi peut être dupliqué avec d’autres. // Source : Lucasfilm

Il n’est pas nécessaire cependant d’enfreindre le canon de Star Wars pour raconter une petite intrigue. C’est ce qui a été fait avec la série Obi-Wan Kenobi : le récit n’a pas contredit fondamentalement les acquis de la trilogie originale. Il a simplement rempli un vide, en imaginant une petite histoire dans la grande.

Une telle option est tout à fait plausible avec une série Mace Windu. On ne doute pas un seul instant que les scénaristes pourront explorer la survie du maître Jedi et de quelle façon il s’est extirpé des bas-fonds de Coruscant, la planète capitale. Comment il a agi en sous-marin en ayant un apport discret, mais décisif à la lutte contre la dictature.

Aujourd’hui, le planning de Disney avec Star Wars est déjà relativement bien chargé : plusieurs séries et films sont en chantier pour les années à venir. Y a-t-il de la place et la volonté pour rajouter un tel projet ? On aimerait pouvoir dire oui. Une chose est sûre : l’âge avancé de l’acteur devrait inciter Disney à ne pas trop tarder.

