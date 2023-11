Historiquement, Star Wars s’est toujours passé dans la même galaxie. Avec Ahsoka, les choses ont changé. Une décision aujourd’hui justifiée par le patron de la série, Dave Filoni, devenu directeur de la création chez Lucasfilm.

Pour celles et ceux qui ont suivi la série Ahsoka, diffusée intégralement sur Disney+ du 22 août au 3 octobre 2023, une bizarrerie a sauté aux yeux assez rapidement. Toute l’intrigue ne se déroule pas dans la traditionnelle galaxie lointaine, très lointaine à laquelle on est accoutumé depuis 1977. On est vite transporté ailleurs, dans une nébuleuse voisine.

Le public connaissant bien Star Wars a évidemment tiqué immédiatement — Numerama a aussi relevé cette particularité, dans un article montrant qu’Ahsoka bouscule une théorie de Star Wars vieille de 50 ans. Un mois et demi après la sortie du dernier épisode de la saison une, en attendant la deuxième, le créateur de la série Ahsoka, Dave Filoni, est revenu sur cette histoire pour Vanity Fair.

Pour aller plus loin Ahsoka : les questions que l’on se pose avant la saison 2

La nécessité de bousculer le lore de Star Wars

L’intéressé, qui est accessoirement passé directeur de la création chez Lucasfilm, qui a la responsabilité de la licence Star Wars dans l’empire du divertissement qu’est Disney, a expliqué au média américain qu’il était, selon lui, nécessaire de briser cette espèce de règle qui faisait que tout se passait toujours dans la même galaxie. Il fallait remettre du mystère dans la saga.

Au début d’Ahsoka, deux personnages sont portés disparus : il y a d’abord Ezra Bridger, un ami d’Ahsoka Tano et de Sabine Wren, et Thrawn, un très haut gradé de l’Empire galactique. Ces derniers sont introuvables depuis la fin de la série animée Rebels. Et pendant les dix ans qui séparent les deux séries, tout le monde cherche les deux disparus.

C’est là que se posait un problème narratif, pointe Dave Filoni. « S’ils se trouvaient dans la galaxie Star Wars — l’ancienne galaxie Star Wars que nous connaissons — je pense que quelqu’un les aurait trouvés. Il y a trop de vaisseaux, trop de gens qui voyagent. Vous émettez un signal et je pense que vous auriez pu les trouver s’ils avaient voulu être trouvés. J’ai dû les envoyer très loin. »

Dave Filoni les a d’ailleurs expédiés tellement loin qu’il en a fait une petite blague avec le titre d’épisode « Far, far away », en reprenant la formule traditionnelle qui sert d’incipit à chaque film Star Wars. Une décision audacieuse, car historiquement tout Star Wars avait l’habitude de se passer dans la même galaxie. Au point d’être devenue une sorte de règle officieuse.

La nouvelle galaxie, pointée par un rayon. // Source : Capture d’écran

Pour éviter de se retrouver dans une situation où il n’y aurait plus rien à raconter ou à montrer, les scénaristes de Star Wars ont toujours veillé à garder un large pan de la galaxie inexploré — les régions inconnues. Ils ont également imaginé, avant le rachat de Lucasfilm par Disney, une invasion extragalactique, avec des aliens venant d’ailleurs attaquaient la galaxie Star Wars.

Officiellement, Star Wars n’a jamais vraiment fermé totalement la porte à l’idée de voyager au-delà de la galaxie actuelle. Le père de Star Wars, George Lucas, a d’ailleurs placé à certains endroits de la trilogie et de la prélogie des éléments qui valident le choix de Dave Filoni. On vous renvoie à notre article pour des précisions additionnelles.

Citant L’Attaque des clones, film sorti en 2002, Dave Filoni indique qu’il existe un plan dans lequel l’on voit une image de la galaxie principale, avec de petites nébuleuses gravitant autour d’elle. C’était donc l’occasion de bousculer un certain ordre établi, sans enfreindre fondamentalement le « lore ». Il suffisait de se saisir des outils placés par George Lucas.

Cette innovation était nécessaire pour ouvrir de nouvelles perspectives à la licence et fournir un obstacle suffisamment colossal pour empêcher Ahsoka, Sabine et les autres de retrouver Ezra et Thrawn. De fait, cela ouvre aussi désormais la voie à la mise en place d’un récit encore plus vaste. Désormais, on peut rêver d’aventures se déroulant presque dans tout l’univers.

Pour aller plus loin Ces statues à la fin d’Ahsoka sont un indice décisif pour la suite de Star Wars

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.