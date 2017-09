Après l'éviction de Trevorrow, c'est J.J. Abrams qui reprend les commandes du dernier épisode de la nouvelle trilogie Star Wars.

Décidément, la stratégie Disney autour de Star Wars est pleine de rebondissements. Entre les reshoots pour Rogue One, le premier spin-off, et les déboires avec Colin Trevorrow pour l’épisode IX, cette reprise n’est pas de tout repos. Aujourd’hui, Disney annonce pourtant fièrement sur son site que c’est J.J. Abrams, réalisateur de The Force Awakens, qui aura l’honneur de clôturer la série. Il devient en effet le réalisateur et le co-scénariste avec Chris Terrio de l’épisode IX dont le titre est encore inconnu.

Autant pour la déclaration à Fortune, dans laquelle Abrams affirmait qu’il ne souhaitait plus diriger de film Star Wars.