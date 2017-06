Alors que le tournage du film Han Solo était actuellement en cours du côté de l'Espagne, Lucasfilm vient d'annoncer le départ de ses deux réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller. Un départ non volontaire, puisque les deux hommes se sont fait virer par Kathleen Kennedy.

Disney a décidément du mal avec les spinoffs Star Wars. Après avoir remonté Rogue One contre l’avis de Gareth Edwards et s’être séparé du réalisateur Josh Trank pour un tout autre projet, c’est le film Han Solo qui change de direction. En effet, au travers d’un communiqué de presse publié dans la nuit, Lucasfilm a annoncé le départ des deux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller pour « différends créatifs ».

D’une part, Kathleen Kennedy, productrice et présidente de Lucasfilm, a déclaré « il est devenu clair que nous avons des visions créatives différentes sur ce film, et nous avons décidé de nous séparer », tandis que le duo de metteur en scène a voulu la jouer soft en expliquant : « Nous ne sommes normalement pas fans de l’excuse des « différends créatifs » mais pour une fois, ce cliché est vrai. »

Des différends créatifs au licenciement

Si l’annonce officielle de ce départ est propre et sans bavure, il semblerait que les deux réalisateurs se soient tout simplement fait virer, à quelques semaines de la fin du tournage. Une nouvelle des plus surprenantes, étant donné que le tournage est actuellement en cours et que Lucasfilm semblait avoir embauché ces deux réalisateurs pour leur vision originale et leur humour décalé, à l’œuvre dans Lego The Movie.

Mais, d’après des sources venues de Variety ou de The Hollywood Reporter, l’ambiance au sein de l’équipe de production n’était clairement pas au beau fixe, et ce depuis le premier jour. Pendant des mois, Lord et Miller se sont souvent plaint du contrôle créatif imposé par Disney et sa présidente, jusqu’à arriver à l’embrouille avec la direction.

La malédiction des spinoffs

Kathleen Kennedy a annoncé qu’un nouveau réalisateur serait prochainement annoncé pour finir le tournage du film, qui a gagné au passage quelques semaines de reshoots, prévus pour cet été. Les premières rumeurs parlent de Ron Howard ou de Joe Johnston pour reprendre les commandes du Millenium Condor. C’est en tout cas un vrai coup dur créatif pour Disney, qui n’arrive décidément pas à créer des spinoffs originaux sans couacs de production.

Le film Han Solo devait être un film d’aventure fun et bourré d’humour, avec un casting des plus détonants — Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge ou encore Donald Glover. L’intention sera surement toujours là, mais vu l’état de la production, rien est moins sur quand à la qualité du montage final.

Le film Han Solo, qui n’a pas encore de titre exact, est toujours attendu pour mai 2018.